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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۷

ماکرون: توافق ایران و آمریکا گامی مهم در مسیر درست است

ماکرون: توافق ایران و آمریکا گامی مهم در مسیر درست است

رئیس‌جمهور فرانسه با اشاره به امضای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا از سوی ترامپ در کاخ ورسای گفت: این تفاهم‌نامه راه را برای صلح پایدار هموار می‌کند و گامی مهم در مسیر درست برای شهروندان ما است.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه با انتشار تصاویری از لحظات امضای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: رئیس جمهور ترامپ عصر امروز در ورسای تفاهم‌نامه بین ایران و آمریکا را امضا کرد.

ماکرون افزود: این تفاهم‌نامه راه را برای صلح پایدار هموار و امکان بازگشایی تنگه هرمز را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: این گامی مهم در مسیر درست برای شهروندان ماست و به زودی منجر به کاهش قیمت انرژی خواهد شد.

شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان شب گذشته امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا توسط رؤسای جمهوری دو طرف را تأیید و اعلام کرد که یادداشت تفاهم اسلام‌آباد بلافاصله وارد مرحله اجرا خواهد شد.

کد مطلب 6863916

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