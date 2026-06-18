ماکرون: درگیری با ایران ایده خوبی نبود

به گزارش خبرگزاری مهر، امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، روز پنجشنبه از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی خواست تا در اقدامات خود نسبت به لبنان، «مسئولیت‌پذیری و عقلانیت» به خرج دهد.

ماکرون در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص ارزیابی از نتایج اولیه درگیری‌های اخیر میان ایران و اسرائیل اظهار داشت: «فکر نمی‌کنم بتوانیم در این مقطع بگوییم که این درگیری به‌طور قطعی و نهایی حل و فصل شده است.»

درگیری با ایران ایده خوبی نبود



امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه با تاکید بر اینکه تجاوز به ایران تصمیم درستی نبود و توافق همواره بهتر از جنگ است، گفت: پاریس به‌دلیل نامشخص بودن اهداف واشنگتن از پیوستن به این درگیری خودداری کرد.



وی افزود: توافق امضا شده زمینه برقراری آتش‌بس، توقف درگیری‌ها در لبنان و آغاز دوره‌ای ۶۰ روزه برای مذاکرات را فراهم می‌کند و در صورت نهایی‌نشدن همه مفاد در این مدت، امکان تمدید روند وجود دارد.