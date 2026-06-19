  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۵:۵۳

ماکرون: نگرش ترامپ به نتانیاهو در روزهای اخیر تغییر کرده است

ماکرون: نگرش ترامپ به نتانیاهو در روزهای اخیر تغییر کرده است

امانوئل ماکرون رییس جمهور فرانسه گفت: ترامپ در روزهای اخیر نگرش خود را نسبت به نتانیاهو تغییر داده است و فقط در این شرایط است که می‌توان صلح ساخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه ها ، امانوئل ماکرون رییس جمهور فرانسه گفت: ترامپ در روزهای اخیر نگرش خود را نسبت به نتانیاهو تغییر داده است و فقط در این شرایط است که می‌توان صلح ساخت.

بر اساس این گزارش، ماکرون از سیاست‌های بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم اسرائیل در غزه، کرانه باختری و جنوب لبنان انتقاد کرده و گفت : آسیب‌زدن به غیرنظامیان غزه توجیه‌پذیر نیست و ادامه شهرک‌سازی‌ها در کرانه باختری نیز کاملاً غیرقابل قبول است.

درحالی که یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا امضا شده است، رژیم اشغالگر صهیونیستی بدون توجه به مفاد این تفاهم که بر لزوم توقف جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان تاکید دارد، به تجاوز خود به جنوب لبنان ادامه می دهد.

این درحالیست که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و امانوئل ماکرون، همتای فرانسوی او از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل که بر عدم عقب‌نشینی از جنوب لبنان تاکید کرده بود، خواسته اند تا در ارتباط با لبنان رویکردی عقلانی در پیش گیرد.

کد مطلب 6864514

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها