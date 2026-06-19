ماکرون: نگرش ترامپ به نتانیاهو در روزهای اخیر تغییر کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه ها ، امانوئل ماکرون رییس جمهور فرانسه گفت: ترامپ در روزهای اخیر نگرش خود را نسبت به نتانیاهو تغییر داده است و فقط در این شرایط است که می‌توان صلح ساخت.

بر اساس این گزارش، ماکرون از سیاست‌های بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم اسرائیل در غزه، کرانه باختری و جنوب لبنان انتقاد کرده و گفت : آسیب‌زدن به غیرنظامیان غزه توجیه‌پذیر نیست و ادامه شهرک‌سازی‌ها در کرانه باختری نیز کاملاً غیرقابل قبول است.

درحالی که یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا امضا شده است، رژیم اشغالگر صهیونیستی بدون توجه به مفاد این تفاهم که بر لزوم توقف جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان تاکید دارد، به تجاوز خود به جنوب لبنان ادامه می دهد.

این درحالیست که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و امانوئل ماکرون، همتای فرانسوی او از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل که بر عدم عقب‌نشینی از جنوب لبنان تاکید کرده بود، خواسته اند تا در ارتباط با لبنان رویکردی عقلانی در پیش گیرد.