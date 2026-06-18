سرهنگ مهدی پور: روایت درست سیره شهیدان کلید الگوسازی برای نسل جدید است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کامیار مهدیپور پیش از ظهر پنجشنبه در آیین رونمایی از کتاب «روی برگشتن ندارم» که به زندگی شهید فریبرز انتصاری پرداخته و به همت اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان گیلان در رشت برگزار شد، با اشاره به نقش هدایتگری شهدا در زندگی افراد، اظهار کرد: شهدا ستارگان درخشانی هستند که با آنها میتوان راه را درست پیدا کرد.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان گیلان با اشاره به ضرورت درسآموزی از تاریخ، افزود: برای رسیدن به آینده موفق باید گذشته را درست شناخت و این اصل، یک کد اساسی برای پیشرفت و تعالی جامعه محسوب میشود.
وی تصریح کرد: این شناخت عمیق از تاریخ، بهویژه دوران دفاع مقدس، راهنمای ما در مسیر تحقق اهداف بلندمدت خواهد بود و بدون آگاهی از گذشته، نمیتوان مسیر آینده را بهدرستی ترسیم کرد.
نقش اندیشههای امامین در هدایت جامعه
سرهنگ مهدیپور با بیان اینکه ما بسیار مدیون امامین انقلاب هستیم، ترویج اندیشههای آنان را در راستای تقویت مبانی انقلاب مهم برشمرد و اظهار کرد: امیدوارم در بسط و نشر ارکان اندیشههای امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب بیش از پیش تلاش کنیم، بهخصوص برای اقشاری که به این مفاهیم نیاز اساسی دارند.
وی بیانیه «گام دوم انقلاب اسلامی» را یکی از دستاوردهای مهم برشمرد و افزود: یکی از نکات کلیدی این بیانیه، لزوم شناخت درست گذشته برای رسیدن به آینده موفق است و درواقع این «کد اساسی» برای نسل امروز و فردای انقلاب قلمداد میشود.
آرمانخواهی نوجوانان در چله دوم انقلاب
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس گیلان به وضعیت نوجوانان در «چله دوم انقلاب» اشاره کرد و گفت: امروز با نوجوانانی روبرو هستیم که آرمانهایی چون آرمان شهدا دارند و این نشاندهنده زنده بودن روحیه انقلابی در جامعه است.
وی علاقه و پیگیری آرمانهای شهدا توسط جوانان را نشانهای از زنده بودن روحیه انقلابی در جامعه دانست و بر اهمیت حمایت از این نسل تأکید کرد و افزود: باید بسترهای لازم برای رشد و شکوفایی این آرمانخواهی فراهم شود.
«فرهنگ دفاع» میراثی ماندگار برای آیندگان
سرهنگ مهدیپور با بیان اینکه «هر جنگی پایانی دارد، آنچه که باید منتقل شود فرهنگ دفاع است»، تصریح کرد: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان، انتشار این ارزشها را از وظایف اصلی خود میداند که این اقدام باعث افتخار و ماندگاری برای آیندگان محسوب میشود.
وی خواندن کتاب و آشنایی با سیره شهدا را امری حیاتی دانست و گفت: اینکه فرزندان نسبت به شهدا علاقه دارند، زمینه را برای روایت درست و صحیح از یک دانشآموز برای الگوسازی نسل آینده فراهم میکند و این علاقه باید به فرصتی برای انتقال ارزشها تبدیل شود.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس گیلان با اشاره به تقدیم هشت هزار شهید از استان گیلان، پاسداری از ایثارگریهای شهدا را برای آبیاری انقلاب ضروری دانست و افزود: جا دارد در راستای ترویج فرهنگ و انتقال ارزشهای دفاع مقدس بیش از پیش همت داشته باشیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان گیلان ضمن تولید آثار، انتشار آنها را نیز برعهده دارد و تلاش میکند تا این میراث ماندگار به بهترین شکل به نسلهای آینده منتقل شود.
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