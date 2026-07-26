به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کامیار مهدی‌پور ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، با تأکید بر نقش راهبردی رسانه‌ها در تبیین فرهنگ دفاع مقدس، اظهار کرد: خبرنگاران با روایت‌سازی امیدآفرین، این سرمایه عظیم ملی را به نسل‌های آینده منتقل کنند.

سرهنگ مهدی‌پور با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا از صدر اسلام تا شهدای جنگ اخیر، به‌ویژه امام راحل، شهیدان رجایی و باهنر و شهدای ۸۰۰۰ شهید استان گیلان، افزود: امروز عزت و افتخار ایران اسلامی در جهان، مرهون مجاهدت‌های این عزیزان و زعامت ۳۷ ساله مقام معظم رهبری است که با اقتدار، نهال انقلاب را پایدار نگه داشته است.

مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس گیلان با تأکید بر رسالت خطیر اصحاب رسانه، تصریح کرد: شما خبرنگاران، نگاه‌تان به پدیده‌ها نباید عادی باشد. امروز دشمن با تمام توان به میدان آمده، شهدا و رزمندگان،ایثارگران با تاسی از فرهنگ دفاع مقدس، در مقابل دشمن ایستادگی کردند.

وی با اشاره به سخنرانی مقام معظم رهبری در دانشگاه امام حسین (ع) سال ۹۶، تصریح کرد: ایشان فرمودند «خرمشهرها در پیش است» و این نشان می‌دهد که روایت پیروزی و افتخار، نیاز امروز جامعه است. رسانه‌ها باید با تکریم مادران و پدران شهدا، پیشکسوتان و رزمندگان، خاطرات ناگفته آنان را به زبان هنر و رسانه منتقل کنند تا گره‌های ذهنی نسل جوان باز شود.

سرهنگ مهدی‌پور با بیان اینکه برخی از ظلم‌های صورت‌گرفته به شهید مطهری و دیگر شخصیت‌ها، ناشی از روایت‌های ناقص و شایعات است، تأکید کرد: رسانه‌ها باید با روایت‌سازی درست، از تحریف تاریخ و فراموشی الگوها جلوگیری کنند و امید را به جامعه تزریق نمایند.

وی در ادامه با اشاره به وقایع اخیر و جنگ ترکیبی دشمن، اظهار کرد : دشمنان تصور می‌کردند با جنگ ۱۲ روزه می‌توانند نظام را زمین‌گیر کنند اما امروز اعتراف می‌کنند که ایران با سایر کشورها تفاوت دارد. رمز این اقتدار، اتکا به جوانان مؤمن و تربیت‌یافته در مکتب شهداست.

مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس گیلان با تقدیر از همراهی اصحاب رسانه در پوشش برنامه‌های دفاع مقدس و فتح خرمشهر، از خبرنگاران خواست تا در آستانه هفته دفاع مقدس و روز خبرنگار، با تولید محتوای فاخر، به تبیین ابعاد مختلف این فرهنگ هویت‌ساز بپردازند.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های موجود در بنیاد حفظ آثار، از آمادگی این مجموعه برای همکاری با رسانه‌ها در تولید محتوا و برگزاری برنامه‌های مشترک خبر داد و گفت: امیدواریم با همکاری شما، روایت افتخار و موفقیت‌های انقلاب اسلامی، به‌ویژه در حوزه دفاع مقدس، به‌خوبی منتقل شود و نسل آینده با این سرمایه عظیم ملی آشنا گردد.