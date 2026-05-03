سرهنگ مهدی پور: حضور مردم در خیابان‌ سنگری مستحکم در برابر دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کامیار مهدی‌پور شامگاه یکشنبه در قرارگاه رسانه سردار شهید نائینی، با بیان اینکه سردار شهید نائینی «مجاهد عرصه تبیین رسانه» بود، اظهار کرد: از منظر استعمار و دشمنان، پرسش اصلی امروز این است که «خیابان چه خبر است و چرا ؟،حضور پررنگ مردم برای آنان راز و رمزی دارد؛ حضوری که به تعبیر اینکه «کف خیابان چه خبره» معنا می‌یابد.

مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان گیلان افزود: این حضور، یک تقسیم کار راهبردی در عرصه دفاع محسوب می‌شود؛ به این معنی که میدان به نیروهای مسلح و خیابان برای دفاع به مردم دربرابر استکبار استعمار واگذار شده است

وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب ،سید مجتبی امام خامنه ای (مدظله العالی) گفت: حضور مستمر مردم فریاد برای حفظ تمامیت ارضی را رقم می‌زند.

سرهنگ مهدی پور با بیان اینکه دفاع برای «داشتن‌ها» در سه محور وحدت ؛«پرچم »، «امامین انقلاب و رهبر» و «تبری از دشمن» شکل گرفته است، اظهار کرد:باید آناتومی حضور مردم را درک کرد؛ مردمی که زندگی زیر سقف خانه‌ها را رها کرده و این زندگی را یکجا به خیابان آورده‌اند ؛ بانوان با کودکان خردسال، افراد سالمند و حتی پیرمرد و پیرزن ویلچرنشین نیز در کنار دیگران حضور دارند

وی با اشاره به اینکه مردم در دفاع از تمامیت یک تمدن بزرگ در بشر حضور جدی فعال دارند گفت: این اجتماع مردمی، همه طبقات را در هم شکسته و همه در کنار هم در یک زیست انقلابی حضور دارند.

مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان گیلان تصریح کرد:حضور در خیابان، شکل‌گیری سنگری در برابر کودتاچیان است و این اولین جنگ در تاریخ بشر است که مردم، سنگر را در جلوی خود گذاشتند و ایستادند.

مردم در حال ساخت جامعه متعالی ایمانی و انسانی هستند

وی گفت:مردم در حال ساخت جامعه متعالی ایمانی و انسانی خارج از اراده استعمار هستند که معمار جامعه رهبر شهید انقلاب است که برنقش مردم بسیار تاکید داشتند ولذا این بعثت و برانگیختگی مردم، یادگار امام شهید است که نقطه مقابل اراده آمریکا است.

سرهنگ مهدی پور حضور در خیابان را «میراث گران‌بهای رهبرشهید» دانست و اظهار کرد:این حضور در راستای تربیت ملت سرافراز و تربیت نسل‌های بعدی است که قرار است عزتمندانه پای این آب و خاک بایستند و میراث‌دار این انقلاب باشند.

وی با بیان اینکه مردم ایران تنها ملتی است که عدالت‌طلب پای آرمان‌ها و موجودیت خود ایستاده است، گفت: این حضور، تمرینی از اربعین و امتداد راه شهداست که در حال تبدیل شدن به یک خلق حماسه است و این احساس خوب و متعالی، در طول تاریخ نمونه ندارد.

مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان گیلان با تأکید بر لزوم قدردانی از حس عزتمندانه مردم در خیابان و نیروهای مسلح در میدان، تصریح کرد: آنچه دشمن فکر نمی‌کرد، اقتدار نیروهای مسلح در خیابان و حضور مردم بود.

وی با اشاره به اینکه «همه انقلاب‌ها در مسیر خود دچار اشکالاتی شدند جز انقلاب اسلامی» افزود: این انقلاب، به دلیل حضور ثابت مردم و پایداری در میدان، از این قاعده مستثنی است.

سرهنگ مهدی پور با یادآوری اعزام رزمندگان و شهدا در دفاع مقدس اول، از همین میدان گفت: گیلان در دفاع مقدس ۸ هزار شهید و در دفاع مقدس سوم ۶۵ شهید تقدیم نظام و انقلاب کرده است

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا بویژه سردار شهید نائینی به عنوان سخنگوی سپاه گفت: سردارشهید نائینی ادامه دهنده راه روشنگری بود و در جلسات رسانه‌ای بدون تعلل شرکت می‌کرد.

سردار شهید نائینی از پیشتازان عرصه «جهاد تبیین» است

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان گیلان شهید نائینی را از پیشتازان عرصه «جهاد تبیین» عنوان کرد و افزود: شهید نائینی فرصت خدمت خود را به روشنگری و نقطه‌آفرینی رسانه، در جهت رساندن درست اطلاعات به مخاطب گره زد.

وی رسانه را درجنگ ترکیبی امروز کنش‌گر اصلی میدان دانست و گفت: رسانه نقش مهمی در برابر تحلیل‌های نادرست و ارائه درست‌ترین تحلیل را به مخاطب دارد.