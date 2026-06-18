جمیری:مسیر ۸ کیلومتری حرم تا جمکران برای تشییع رهبر شهید آماده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار فتحالله جمیری ظهر پنجشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید که در سالن جلسات امام جواد علیهالسلام استانداری قم برگزار شد اظهار کرد: شهر مقدس قم به دلیل جایگاه مذهبی و بینالمللی خود باید میزبان مراسمی در تراز ملت ایران و در شأن رهبر شهید باشد.
وی افزود: این آیین میتواند به الگویی برای سایر شهرهای کشور و حتی جهان اسلام تبدیل شود و ظرفیتهای فرهنگی و مردمی آن باید به بهترین شکل مورد استفاده قرار گیرد.
مسیر حرم تا حرم برای تشییع انتخاب شد
وی ادامه داد: بر اساس جمعبندیهای انجام شده مسیر بلوار پیامبر اعظم یا همان مسیر حرم تا حرم به طول حدود ۸ کیلومتر به عنوان محور اصلی تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در نظر گرفته شده است.
فرمانده سپاه استان قم با اشاره به جزئیات مسیر برگزاری مراسم گفت: این مسیر از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها آغاز شده و تا مسجد مقدس جمکران ادامه دارد و در مناسبتهای مختلف نیز تجربه برگزاری تجمعات بزرگ در آن وجود دارد.
وی افزود: انتخاب این مسیر با توجه به ظرفیتهای زیرساختی و امکان مدیریت جمعیت گسترده انجام شده و از نظر اجرایی و مردمی مناسبترین گزینه برای این آیین ملی است.
وی ادامه داد: تلاش شده است تمامی ابعاد امنیتی اجرایی و خدماتی در این مسیر به صورت دقیق مورد توجه قرار گیرد تا مراسم در نهایت نظم و شکوه برگزار شود.
اقامه نماز باشکوه در میدان سلام پیشنهاد شده است
سردار جمیری با اشاره به یکی از بخشهای پیشبینی شده در برنامه مراسم گفت: پیشنهاد شده است اقامه نماز در میدان سلام و در انتهای مسیر تشییع برگزار شود تا این بخش به یکی از باشکوهترین صحنههای معنوی شهر قم تبدیل شود.
وی افزود: این نماز میتواند جلوهای ماندگار از حضور مردم در آیین تشییع رهبر شهید باشد و به عنوان یکی از نقاط شاخص این مراسم ثبت شود.
وی ادامه داد: هماهنگیهای لازم برای اجرای این بخش از برنامه در حال انجام است و جزئیات آن در جلسات تخصصی بررسی خواهد شد.
هر خانه یک موکب در قم اجرا میشود
فرمانده سپاه استان قم با اشاره به نقش مردم در برگزاری این آیین اظهار کرد: با شعار هر خانه یک موکب برنامهریزی شده است تا مردم با گشودن درب منازل خود زمینه پذیرایی از عزاداران را فراهم کنند
وی افزود: این طرح مردمی میتواند شامل ارائه خدماتی مانند آب چای و حتی اسکان موقت برای زائران و شرکتکنندگان در مراسم باشد.
وی ادامه داد: هدف از اجرای این پویش مردمی تقویت مشارکت عمومی و تبدیل مراسم تشییع به یک حرکت اجتماعی و فرهنگی گسترده در شهر مقدس قم است.
سردار جمیری در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به جایگاه قم در جهان اسلام انتظار میرود این شهر میزبان مراسمی در تراز ملت ایران و در شأن رهبر شهید باشد و تمامی ظرفیتهای موجود در این مسیر به کار گرفته شود.
وی افزود: هماهنگی میان دستگاههای اجرایی نظامی و مردمی ادامه دارد و تلاش خواهد شد این آیین به عنوان یکی از باشکوهترین مراسمهای ملی در تاریخ قم ثبت شود
قم- فرمانده سپاه قم با اشاره به تعیین مسیر اصلی مراسم تشییع پیکر رهبر شهید گفت: محور حرم تا جمکران به طول ۸کیلومتر از حرم حضرت معصومه(س) تا مسجد جمکران برای برگزاری این آیین آماده می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، سردار فتحالله جمیری ظهر پنجشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید که در سالن جلسات امام جواد علیهالسلام استانداری قم برگزار شد اظهار کرد: شهر مقدس قم به دلیل جایگاه مذهبی و بینالمللی خود باید میزبان مراسمی در تراز ملت ایران و در شأن رهبر شهید باشد.
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