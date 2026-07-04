به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی حیدری ظهر شنبه در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به آمادگی همهجانبه دستگاههای اجرایی و امنیتی استان قم برای میزبانی از خیل عظیم مشتاقان و عزاداران این مراسم بزرگ، اظهار کرد: بر اساس جدول زمانبندی مصوب در ستاد برگزاری مراسم استان و با هدف تکریم شایسته و پاسداشت مقام شامخ رهبر شهید، آیین رسمی وداع با پیکر مطهر رهبر شهید از ساعت ۵ صبح روز سهشنبه آغاز خواهد شد.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار قم با تأکید بر اهمیت روانسازی ترددها و مدیریت حجم بالای جمعیت در محورهای منتهی به مراسم، به تشریح جزئیات مسیرهای حرکت و تجمع عزاداران پرداخت و افزود: به منظور تسهیل حرکت مردم، تمهیدات ویژهای برای اتصال سیل جمعیت حاضر در مسجد مقدس جمکران به بلوار پیامبر اعظم (ص) به عنوان اصلیترین شریان حرکت عزاداران اندیشیده شده است تا از بروز هرگونه گره ترافیکی یا تراکم ناگهانی جلوگیری شود
وی با اشاره به برنامههای پیشبینیشده در مسیر تشییع ادامه داد: به محض پیوستن شرکتکنندگان و زائران به مسیر بلوار پیامبر اعظم (ص)، آیین اقامه نماز با شکوهی هرچه تمامتر برگزار خواهد شد که این تجمع بزرگ جلوهای ماندگار از وحدت، ارادت و میثاق دوباره مردم با آرمانهای انقلاب و رهبر شهید خواهد بود.
حیدری با بیان اینکه تمامی بخشهای خدماتی، انتظامی و امدادی در آمادهباش کامل به سر میبرند، تصریح کرد: تمام این تمهیدات و برنامهریزیهای دقیق با هدف فراهم کردن فضایی آرام، ایمن و آکنده از معنویت صورت گرفته است تا زائرانی که از اقصی نقاط کشور به شهر مقدس قم سفر میکنند و همچنین مجاوران بارگاه ملکوتی حضرت معصومه (س)، بدون دغدغه بتوانند در این مراسم تاریخی حضور یافته و دین خود را به رهبر شهیدشان ادا کنند.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار قم در پایان خاطرنشان کرد: هماهنگیهای لازم با دستگاههای مختلف از جمله شهرداری، اورژانس، هلال احمر و نیروهای انتظامی انجام شده و با توزیع مناسب خدمات در طول مسیر، تلاش داریم شرایط حضور روان و بهینه مردم را در این آیین باشکوه فراهم آوریم.
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