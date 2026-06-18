سپاه مسئول اصلی اجرای مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در سه استان شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیاکبر پورجمشیدیان ظهر پنجشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید که در سالن جلسات امام جواد علیهالسلام استانداری قم برگزار شد با اشاره به آمادگی کامل دستگاههای اجرایی اظهار کرد: تمامی وزارتخانهها و نهادهای مسئول برای برگزاری این مراسم در سطح ملی پای کار آمدهاند.
وی افزود: هدف اصلی همه دستگاهها برگزاری آیین تشییع در شأن انقلاب، نظام اسلامی و جایگاه رهبر شهید است و در این مسیر هماهنگی کامل میان مجموعههای اجرایی در حال انجام است.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور ادامه داد: برای اجرای بهتر این مراسم کمیتههای تخصصی متعددی از جمله کمیته امنیت، پشتیبانی، اجرای امور بینالملل، امور زیربنایی، فرهنگی و رسانه تشکیل شده است و تمامی دستگاهها ذیل این کمیتهها فعالیت خواهند کرد.
پورجمشیدیان با بیان اینکه تقسیم کار ملی برای اجرای مراسم تشییع رهبر شهید انجام شده است تصریح کرد: در ساختار ستاد ملی برگزاری مراسم تلاش شده تا برای تمامی دستگاهها و نهادها وظایف مشخص و دقیق تعریف شود تا روند اجرا با انسجام کامل پیش برود.
وی افزود: همه دستگاهها باید در چارچوب وظایف تعیین شده حرکت کنند و اجرای مراسم مطابق با برنامه زمانبندی و دستورالعملهای اعلامی از سوی دفتر رهبر شهید انجام شود.
وی ادامه داد: هرگونه تغییر خارج از چارچوب اعلامی مورد نظر نیست و باید تمامی مراحل بر اساس جدول زمانی تعیین شده پیش برود.
اجرای مراسم در سه استان طبق برنامه زمانبندی انجام میشود
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با اشاره به زمانبندی برگزاری مراسم گفت: بر اساس برنامهریزی انجام شده آیین تشییع پیکر رهبر شهید در تاریخ شانزدهم تیرماه ۱۴۰۵ در شهر مقدس قم برگزار خواهد شد.
وی افزود: همچنین مراسمهای مرتبط با تشییع و وداع در استان تهران و استان خراسان رضوی نیز طبق برنامه اعلام شده برگزار میشود و هماهنگیهای لازم در این زمینه صورت گرفته است.
وی ادامه داد: برگزاری منظم و هماهنگ این مراسم در سه استان نیازمند همکاری کامل همه دستگاهها و همراهی مردم است.
مسئولیت سپاه در اجرای مراسم تشییع نهایی شد
پورجمشیدیان در بخش مهمی از سخنان خود با اشاره به تقسیم مسئولیتها اظهار کرد: مسئولیت حفاظت و مراقبت از پیکرهای مطهر و همچنین انتقال آنها از آغاز تشییع تا زمان تدفین بر عهده سپاه ولیامر قرار دارد.
وی افزود: همچنین مسئولیت اجرای مراسم تشییع در استانهای تهران قم و مشهد نیز به سپاه واگذار شده است و این مجموعه نقش محوری در اجرای عملیاتی مراسم خواهد داشت.
وی تأکید کرد: هماهنگی میان سپاه و سایر دستگاههای اجرایی برای اجرای هرچه بهتر این رویداد ملی در حال انجام است و گزارشهای مربوط به پیشرفت اقدامات به صورت مستمر بررسی میشود.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در پایان خاطرنشان کرد: تمام تلاش مجموعههای اجرایی و امنیتی بر این است که مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در نهایت نظم شکوه و هماهنگی برگزار شود و این آیین به عنوان رویدادی ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی ثبت شود.
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