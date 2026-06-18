سنتکام: محاصره دریایی ایران برداشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، فرماندهی مرکزی نیروهای تروریستی سنتکام اعلام کرد: امروز محاصره دریایی ایران را در راستای دستورات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برداشتیم.

نیروی تروریستی سنتکام اضافه کرد: نیروهای ما مانع حرکت کشتی ها از و به بنادر ایران در منطقه خلیج فارس نمی شوند. کشتی های نیروی دریایی آمریکا در منطقه باقی خواهند ماند تا ضامن پایبندی ایران به تمام مفاد توافق باشند.

لازم به ذکر است که یکی از مفاد توافق میان ایران و آمریکا برداشته شدن محاصره دریایی غیر قانونی این کشور بوده است.