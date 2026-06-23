ادعای سنتکام درباره تداوم حضور ۲ ناو هواپیمابر آمریکایی در منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، فرماندهی مرکزی نیروهای تروریست آمریکا در منطقه «سنتکام» امروز سه شنبه در تلاش برای جبران بخشی از ناکامی های خود در منطقه پس از شکست مقابل جمهوری اسلامی ایران در بیانیه ای ادعا کرد: ۲ ناو هواپیمابر آمریکا به عملیات خود در خاورمیانه (غرب آسیا) ادامه می‌دهند.

در بیانیه صادره از سوی فرماندهی مرکزی نیروهای تروریست آمریکا در منطقه ادعا شده است: نیروهای ما همچنان در منطقه حضور دارند و هوشیار هستند.

تروریست های «سنتکام» سپس مدعی شدند: ناو هواپیمابر جورج اچ. دبلیو. بوش در دریای عرب در حال حرکت است.