استقبال وزیر امور خارجه از پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه در پاسخ به پیام رهبر معظم انقلاب نوشت: پیام حکیمانه و راهگشای حضرت‌عالی را ارج می‌گذارم و قدردان رهنمودها، حمایت‌ها و اعتماد ارزشمندتان هستم. این هدایت‌های دلسوزانه، بدون تردید پشتوانه‌ای استوار برای صیانت از عزت ملی، پاسداری از حقوق ملت بزرگ ایران و پیشبرد مسئولانه آرمان‌های انقلاب اسلامی خواهد بود.

وی افزود: در این ایام عاشورای حسینی، اطمینان می‌دهم با استعانت از خداوند متعال و ائمه اطهار، و با التزام کامل به رهنمودها و منویات حضرت‌عالی، تمامی توان دستگاه سیاست خارجی کشور در راستای تأمین منافع عالیه جمهوری اسلامی ایران، حفظ حقوق ملت شریف ایران و پاسداری از عزت، استقلال و اقتدار این سرزمین به کار گرفته خواهد شد و با هوشیاری، تدبیر و استقامت، از هیچ تلاشی برای تحقق این اهداف و صیانت از مصالح ملی فروگذار نخواهیم کرد.