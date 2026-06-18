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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹

استقبال وزیر امور خارجه از پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی

استقبال وزیر امور خارجه از پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی

سید عباس عراقچی در پاسخ به پیام رهبر معظم انقلاب نوشت: پیام حکیمانه و راهگشای حضرت‌عالی را ارج می‌گذارم و قدردان رهنمودها، حمایت‌ها و اعتماد ارزشمندتان هستم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه در پاسخ به پیام رهبر معظم انقلاب نوشت: پیام حکیمانه و راهگشای حضرت‌عالی را ارج می‌گذارم و قدردان رهنمودها، حمایت‌ها و اعتماد ارزشمندتان هستم. این هدایت‌های دلسوزانه، بدون تردید پشتوانه‌ای استوار برای صیانت از عزت ملی، پاسداری از حقوق ملت بزرگ ایران و پیشبرد مسئولانه آرمان‌های انقلاب اسلامی خواهد بود.

وی افزود: در این ایام عاشورای حسینی، اطمینان می‌دهم با استعانت از خداوند متعال و ائمه اطهار، و با التزام کامل به رهنمودها و منویات حضرت‌عالی، تمامی توان دستگاه سیاست خارجی کشور در راستای تأمین منافع عالیه جمهوری اسلامی ایران، حفظ حقوق ملت شریف ایران و پاسداری از عزت، استقلال و اقتدار این سرزمین به کار گرفته خواهد شد و با هوشیاری، تدبیر و استقامت، از هیچ تلاشی برای تحقق این اهداف و صیانت از مصالح ملی فروگذار نخواهیم کرد.

کد مطلب 6864391

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    • IR ۰۹:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
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      لبیک یا خامنه ای لبیک یا خامنه ای لبیک یا خامنه ای

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