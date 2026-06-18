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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۷

رئیس جمهور:

پیام رهبر انقلاب نقشه راه صیانت از منافع ملی در مسیر مذاکرات است

پیام رهبر انقلاب نقشه راه صیانت از منافع ملی در مسیر مذاکرات است

مسعود پزشکیان در واکنش به پیام راهبردی و روشنگرانه رهبر معظم انقلاب در تبیین مذاکرات پیش رو در پیامی تاکید کرد: با اتکا به رهنمودهای رهبری و هوشیاری تیم مذاکره‌کننده، پیروزی حاصل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره روند مذاکرات و توافق اخیر پایان جنگ، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران با صدور پیامی ضمن قدردانی از رهنمودها و حمایت‌های معظم‌له، بر نقش تعیین‌کننده این پیام در ترسیم چارچوب‌های کلان مذاکرات و تبیین مسئولیت دستگاه‌های ذی‌ربط تأکید کرد.

وی افزود: پیام رهبر انقلاب نقشه راه صیانت از منافع ملی در مسیر مذاکرات است، خود را متعهد به اجرای دغدغه‌ها و رهنمودهای ایشان می‌دانیم و با اتکا به رهنمودهای رهبری و هوشیاری تیم مذاکره‌کننده، پیروزی حاصل خواهد شد.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

پیام روشنگرانه و صریح مقام معظم رهبری خطاب به ملت پرشور و وفادار ایران مسئولیت همه اجزای مؤثر در فرآیند مذاکره پیش رو را تبیین کرد. توجه مهرافزای معظم‌له مبنی بر تلاش‌های دلسوزانه و حسن نظر مسئولین امر و صدور اجازه برای آغاز مذاکره در جهت تحصیل منفعت برای ملت ایران اسباب خرسندی و رضایت همه خدمتگزاران ملت ایران است. بدیهی است اینجانب به عنوان رئیس جمهور و رئیس شورای امنیت ملی به همراه سایر اعضای این شورا خود را متعهد به توجه حداکثری نسبت به دغدغه‌های معظم‌له و حراست از حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت می‌دانیم.

بی‌تردید خط قرمز مسئولین منافع ملی و پاسداشت عزت، شرافت و اقتدار ملت رشید ایران است و با توجه حداکثری تیم مذاکره کننده نسبت به جزئیات مذاکره و رجای واثق به فضل و عنایت پروردگار، پیروزی بزرگ حاصل خواهد شد. انشاالله

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 6864413

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    نظرات

    • حسین IR ۰۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
      2 4
      پاسخ
      درود بر رهبر عزیز که نشان دادند، خرد جمعی را بر نظر شخصی ارجحیت می دهند.
    • IR ۰۹:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
      0 0
      پاسخ
      لبیک یا خامنه ای . تابع امر رهبریم

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