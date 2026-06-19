ایوان در سوگ محرم؛ فعالیت ۶۲ هیئت مذهبی در سطح شهرستان

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: در شهرستان ایوان از روز اول محرم تا اربعین حسینی و حتی تا پایان ماه صفر، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و حتی معابر عمومی شاهد برگزاری مراسم سوگواری هستند؛ مردم ایوان با نذرهای خود، سفره‌های اطعام را برای عزاداران پهن می‌کنند و برخی هیئت‌های مذهبی نیز هر شب میزبان سخنرانان و مداحان برجسته کشوری و استانی هستند.

در کنار مراسم سنتی، هر ساله برنامه‌های فرهنگی نظیر پیاده‌روی اربعین، خیمه‌های معرفت، ایستگاه‌های صلواتی، تعزیه‌خوانی میدانی و نمایشگاه‌های عکس و پوستر با موضوع عاشورا در سطح استان برپا می‌شود که نشان‌دهنده رویکرد پویا و مردمی این آیین‌هاست.

گزارش پیش‌رو به بررسی جزئیات این مراسم، نقش هیئت‌های مذهبی، مشارکت دستگاه‌های اجرایی، اقدامات فرهنگی صورت گرفته و نیز آئین‌های خاص هر شهرستان می‌پردازد و کوشیده گزارشی کامل و مستند از عزاداری محرم و صفر در استان ایلام ارائه دهد.

فعالیت ۶۲ هیئت مذهبی در ایوان

رئیس اداره تبلیغات اسلامی ایوان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با فرا رسیدن ماه محرم، ۶۲ هیئت مذهبی در سطح شهرستان ایوان برنامه‌های عزاداری خود را برگزار می‌کنند که از این تعداد، ۲۶ هیئت متعلق به بانوان و ۴ هیئت نیز ویژه نوجوانان و دانشجویان است.

حجت الاسلام سید رسول مجتبائی افزود: در شهرستان ایوان ۱۰ مسجد، ۸ حسینیه و تکیه فعال وجود دارد که بستر مناسبی برای برگزاری مراسمات مذهبی فراهم کرده‌اند و خوشبختانه تعداد هیئت‌های مذهبی این شهرستان نسبت به سال گذشته ۱ درصد رشد داشته است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی ایوان با اشاره به برنامه‌های ویژه ماه محرم خاطرنشان کرد: مراسم شیرخوارگان حسینی در جمعه اول محرم، ساعت ۹ صبح در دو نقطه از شهرستان برگزار می‌شود که شامل مسجد جامع ایوان و مسجد سیدالشهدا در بخش زرنه خواهد بود.

مجتبایی با اشاره به برنامه «أهلاً من عسل» ویژه نوجوانان گفت: این مراسم به مناسبت شهادت حضرت قاسم (ع) در مسجد جامع ایوان برگزار می‌شود و هدف از آن آشنایی نسل جوان با مفاهیم عاشورایی و فرهنگ ایثار و شهادت است.

وی ادامه داد: تجمع بزرگ عاشورایی در روز عاشورا در خیابان شهید بهشتی ایوان برگزار می‌شود و دسته‌روی‌های سنتی نیز در ۵ نقطه از شهرستان برنامه‌ریزی شده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی ایوان با اشاره به مراسم شام غریبان گفت: این مراسم با حضور ۵۲ هیئت مذهبی در سطح شهرستان برگزار می‌شود و برنامه‌های ویژه‌ای نیز برای بانوان و نوجوانان تدارک دیده شده است.

باهنر در پایان خاطرنشان کرد: تمامی هیئت‌های مذهبی شهرستان ایوان برای برگزاری باشکوه مراسم محرم و صفر آمادگی کامل دارند و امیدواریم امسال نیز شاهد برگزاری مراسمی پرشور، منسجم و در شأن اباعبدالله الحسین (ع) باشیم.

برنامه های هیئت مذهبی «مکتب المهدی (عج)» در شهرستان ایوان

هیئت مذهبی «مکتب المهدی (عج)» در شهرستان ایوان میزبان آیین عزاداری نونهالان هیئت «بیت‌الرقیه (س)» بود؛ مراسمی که با هدف گرامیداشت یاد و مظلومیت حضرت رقیه (س)، دختر سه‌ساله امام حسین (ع)، برگزار شد.

در این برنامه که با حضور جمعی از خانواده‌ها و عزاداران حسینی برگزار شد، نونهالان با برپایی مجلس سوگواری، مرثیه‌خوانی و اجرای آیین‌های عزاداری، ارادت خود را به ساحت اهل‌بیت (ع) به نمایش گذاشتند. فضای این مراسم با حال و هوای معنوی و حضور پرشور کودکان و نوجوانان رنگ و بوی خاصی به خود گرفت.

برگزارکنندگان این آیین با تأکید بر نقش هیئت‌های مذهبی در انتقال فرهنگ عاشورا به نسل‌های آینده، بر استمرار چنین برنامه‌هایی در ایام محرم و صفر تأکید کردند. این مراسم در قالب برنامه‌های عزاداری دهه محرم در هیئت مکتب المهدی (عج) شهرستان ایوان برگزار شد.

طنین نوای «علی اصغر (ع)» در ایوان؛ همایش شیرخوارگان حسینی برگزار می‌شود

همزمان با ایام سوگواری سید و سالار شهیدان، شهرستان ایوان میزبان همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی خواهد بود.

این مراسم معنوی با هدف ترویج فرهنگ عاشورایی و گرامیداشت یاد و مظلومیت حضرت علی‌اصغر (ع)، کوچک‌ترین سرباز دشت کربلا، برگزار می‌شود.

این آیین مذهبی روز جمعه از ساعت ۹ صبح به میزبانی «هیئت محبان اهل‌بیت (ع)» برپا خواهد شد.

در این برنامه، حجت‌الاسلام والمسلمین سید رسول مجتبایی با ایراد سخنرانی، به تبیین ابعاد قیام عاشورا و اهمیت تربیت نسل حسینی خواهد پرداخت.

همچنین در بخش دیگری از این مراسم، حاج مسلم صیدی و کربلایی آرام خانی، از ذاکران اهل‌بیت (ع)، در رثای مصائب سیدالشهدا و شهادت طفل شیرخوار کربلا به مدیحه‌سرایی و روضه‌خوانی خواهند پرداخت.

حضور مادران به همراه نونهالانشان در این مراسم، جلوه‌ای از ارادت به ساحت مقدس خاندان عصمت و طهارت (ع) را در سطح شهرستان ایوان به نمایش می‌گذارد.