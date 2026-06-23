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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۴

برگزاری مراسم عزاداری محرم در ۱۵ نقطه از منطقه یک تهران

برگزاری مراسم عزاداری محرم در ۱۵ نقطه از منطقه یک تهران

شمیرانات- معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه یک از برگزاری ویژه‌برنامه‌های عزاداری دهه نخست محرم در ۱۵ نقطه این منطقه خبر داد و گفت:میدان تجریش یکی از کانون‌های اصلی برگزاری این مراسم است.

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمه رودکی،ظهر سه‌شنبه، در جلسه ستاد برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید از برگزاری ویژه‌برنامه‌های عزاداری دهه نخست ماه محرم در نقاط مختلف منطقه یک تهران خبر داد و اظهار کرد: مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) با حضور گسترده شهروندان و عاشقان اهل بیت (ع) در ۱۵ نقطه از این منطقه در حال برگزاری است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین این برنامه‌ها در میدان تجریش برگزار می‌شود و هر شب از ساعت ۲۱ تا یک بامداد میزبان عزاداران حسینی است.

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه یک ادامه داد: این مراسم با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین طباخیان و حجت‌الاسلام والمسلمین بی‌آزار تهرانی و همچنین مرثیه‌سرایی و مداحی جمعی از ذاکران اهل بیت (ع) همراه است.

رودکی با اشاره به استقبال شهروندان از این برنامه‌ها گفت: تجمعات مردمی میدان تجریش با هدف گرامیداشت شعائر حسینی و تبیین فرهنگ ایثار، مقاومت و پاسداشت یاد شهدای جبهه مقاومت برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این ویژه‌برنامه‌ها تا پایان دهه نخست محرم ادامه خواهد داشت و شهروندان می‌توانند ضمن بهره‌مندی از برنامه‌های فرهنگی و مذهبی، در سوگ سید و سالار شهیدان عزاداری کنند.

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه یک در پایان از برگزاری مراسم مشابه در ۱۴ نقطه دیگر منطقه خبر داد و افزود: تمامی ظرفیت‌های فرهنگی منطقه برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر آیین‌های عزاداری محرم به کار گرفته شده است.

کد مطلب 6868921

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