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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۶

تشکیل ۹۵۰ پرونده امنیتی در استان سمنان؛اطاله‌ دادرسی کاهش یافت

تشکیل ۹۵۰ پرونده امنیتی در استان سمنان؛اطاله‌ دادرسی کاهش یافت

سمنان- رئیس‌کل دادگستری استان از تشکیل ۹۵۰ پرونده برای عوامل ناامنی در حوادث دی‌ماه خبر داد و گفت: بیش از ۹۵ درصد پرونده‌ها مختومه و احکامی همچون حبسِ سنگین و تبعید صادر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری ظهر آدینه در جمع خبرنگاران در حاشیه نماز جمعه سمنان با اشاره به اقدامات قضایی در برخورد با عوامل ناامنی و اغتشاشات اخیر اظهار کرد: از نخستین روزهای وقوع حوادث کودتای دی‌ماه سال گذشته، دستگاه قضایی استان با اقتدار وارد میدان شد و برای عوامل مخل نظم و امنیت عمومی، افرادی که به جان و مال مردم تعرض کرده و در مسیر اهداف دشمن حرکت کردند، بیش از ۹۵۰ پرونده قضایی تشکیل شد.

وی ادامه داد: تاکنون به بیش از ۹۵ درصد این پرونده‌ها رسیدگی شده و احکام قانونی صادر شده است که بخش قابل توجهی از این احکام نیز به مرحله اجرا درآمده است.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان تأکید کرد: اجرای برخی از این احکام با واکنش و عصبانیت سران گروهک‌های معاند و منافقین همراه شد؛ موضوعی که خود نشان‌دهنده تأثیرگذاری اقدامات قاطع و قانونی دستگاه قضایی در مقابله با عناصر وابسته به دشمن است.

اکبری با اشاره به رسیدگی فوری به پرونده‌های مرتبط با جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم آمریکایی-صهیونیستی گفت: در برخی پرونده‌ها، فاصله میان کشف جرم تا صدور رأی کمتر از یک ماه بوده و دستگاه قضایی استان با رعایت کامل اصول دادرسی عادلانه، احکام متناسب و بازدارنده‌ با حبس‌های سنگین به همراه مجازات‌های تکمیلی از جمله تبعید را صادر کرده است.

اکبری خاطرنشان کرد: پیام دستگاه قضایی روشن است؛ هیچ فردی نباید فریب دشمنان را بخورد و امنیت، جان، مال و حیثیت مردم را وجه‌المصالحه مطامع بیگانگان قرار دهد، چرا که برخورد قانونی با چنین اقداماتی قاطع، سریع و بازدارنده خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح بخشی از دستاوردهای دوره تحول و تعالی قوه قضاییه اظهار داشت: در پنج سال اخیر اقدامات مؤثری در زمینه کاهش اطاله دادرسی، توسعه خدمات الکترونیک قضایی، افزایش صلح و سازش، اجرای احکام و صیانت از حقوق عامه انجام شده است

کد مطلب 6864847

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