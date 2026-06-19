به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه الاعلام الحربی، اتاق عملیات مقاومت اسلامی لبنان درباره تازه ترین تحولات این کشور بیانیه ای صادر کرد.

در بیانیه حزب الله آمده است: ادعای رژیم صهیونیستی درباره نقض آتش‌بس از سوی حزب‌ الله، تلاشی برای وارونه‌نمایی واقعیت‌های میدانی است. رژیم صهیونیستی از زمان توافق آتش‌بس در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ تاکنون، هیچگاه به هیچ توافقی پایبند نبوده و حتی پس از تفاهم اخیر ایران و آمریکا که بر پایان جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان تاکید داشت، به تجاوزات خود ادامه داده است.

مقاومت اسلامی لبنان افزود: رژیم صهیونیستی با ارتکاب کشتار، تخریب ساختمان‌های مسکونی و زیرساخت‌های غیرنظامی، تداوم حملات زمینی و تلاش برای نفوذ به مناطق جدید در جنوب لبنان، بارها آتش‌بس را نقض کرده است.

در بخش دیگری از این بیانیه تأکید شده است: اظهارات اخیر «ایال زامیر» رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه در لبنان آتش‌بسی وجود ندارد، نشان‌ دهنده بی‌اعتنایی آشکار این رژیم به توافقات است. رژیم صهیونیستی برای پوشاندن ناتوانی خود در برابر مجاهدان مقاومت و پنهان کردن تلفات و شکست‌های میدانی، به کشتار غیرنظامیان و هدف قرار دادن روستاهای امن روی می‌آورد؛ همان اتفاقی که پس از مقابله مجاهدان با تلاش نظامیان صهیونیست برای پیشروی به سمت تپه «علی الطاهر» رخ داد.