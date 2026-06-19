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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۳

تشییع پیکر شهید مرزبانی در شهرستان زهک

تشییع پیکر شهید مرزبانی در شهرستان زهک

زاهدان - آیین تشییع پیکر مطهر شهید استوار دوم سبحان سنچولی، از مرزبانان هنگ مرزی سراوان، در زهک برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین تشییع پیکر مطهر شهید استواردوم سبحان سنچولی، امروز جمعه با حضور فرماندار شهرستان زهک، امامان جمعه و جماعت، جمعی از مدیران، بخشداران و اقشار مختلف مردم شهیدپرور منطقه سیستان برگزار شد.

پیکر این شهید سرافراز پس از تشییع بر دستان مردم، برای خاکسپاری به آرامگاه ابدی بدرقه شد؛ حضوری که جلوه‌ای از همبستگی و قدردانی مردم منطقه از ایثار مرزبانان کشور بود.

فرماندار شهرستان زهک در حاشیه این مراسم با تسلیت به خانواده شهید و ابراز همدردی با ایثارگران، گفت: برای حفظ امنیت کشور و پایداری انقلاب اسلامی، تاکنون شهدای والامقامی تقدیم شده‌اند و خون پاک آنان پایه‌های امنیت و اقتدار کشور را استوارتر کرده است.

روح الله جهانتیغ افزود: این حادثه نه‌تنها یک ضایعه فردی، بلکه اندوهی برای امنیت و آرامش مرزهای میهن است و در ایام سوگواری ماه محرم، غم این شهید عزیز، فضای شهرستان را سنگین‌تر کرده است.

وی تصریح کرد: شهید سنچولی در مسیر انجام مأموریت خطیر صیانت از مرزهای کشور، جان خود را فدای امنیت ایران اسلامی کرد و نشان داد نیروهای مرزبانی در سخت‌ترین شرایط با ایمان و شجاعت از مرزها پاسداری می‌کنند.

این مرزبان هنگ مرزی سراوان روز گذشته هنگام انجام مأموریت پایش و حراست از مرزهای جنوب شرق کشور در اثر برخورد با مین، دچار جراحات شدید از ناحیه دو پا شد و پس از انتقال به مراکز درمانی، به دلیل شدت جراحات به شهادت رسید.

کد مطلب 6865053

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