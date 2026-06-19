تشییع پیکر شهید مرزبانی در شهرستان زهک

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین تشییع پیکر مطهر شهید استواردوم سبحان سنچولی، امروز جمعه با حضور فرماندار شهرستان زهک، امامان جمعه و جماعت، جمعی از مدیران، بخشداران و اقشار مختلف مردم شهیدپرور منطقه سیستان برگزار شد.
پیکر این شهید سرافراز پس از تشییع بر دستان مردم، برای خاکسپاری به آرامگاه ابدی بدرقه شد؛ حضوری که جلوهای از همبستگی و قدردانی مردم منطقه از ایثار مرزبانان کشور بود.
فرماندار شهرستان زهک در حاشیه این مراسم با تسلیت به خانواده شهید و ابراز همدردی با ایثارگران، گفت: برای حفظ امنیت کشور و پایداری انقلاب اسلامی، تاکنون شهدای والامقامی تقدیم شدهاند و خون پاک آنان پایههای امنیت و اقتدار کشور را استوارتر کرده است.
روح الله جهانتیغ افزود: این حادثه نهتنها یک ضایعه فردی، بلکه اندوهی برای امنیت و آرامش مرزهای میهن است و در ایام سوگواری ماه محرم، غم این شهید عزیز، فضای شهرستان را سنگینتر کرده است.
وی تصریح کرد: شهید سنچولی در مسیر انجام مأموریت خطیر صیانت از مرزهای کشور، جان خود را فدای امنیت ایران اسلامی کرد و نشان داد نیروهای مرزبانی در سختترین شرایط با ایمان و شجاعت از مرزها پاسداری میکنند.
این مرزبان هنگ مرزی سراوان روز گذشته هنگام انجام مأموریت پایش و حراست از مرزهای جنوب شرق کشور در اثر برخورد با مین، دچار جراحات شدید از ناحیه دو پا شد و پس از انتقال به مراکز درمانی، به دلیل شدت جراحات به شهادت رسید.
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