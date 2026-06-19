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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۵۴

خطیب زاده: در تنگه هرمز حق قانونی داریم/دارایی‌های ایران باید آزاد شود

خطیب زاده: در تنگه هرمز حق قانونی داریم/دارایی‌های ایران باید آزاد شود

معاون وزیر خارجه ایران در مصاحبه با الجزیره با بیان اینکه ما صاحب حقوق قانونی در تنگه هرمز هستیم، تأکید کرد که هرگونه توافق آتی باید شامل آزادسازی تمامی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ معاون وزیر امور خارجه ایران در مصاحب با شبکه تلویزیونی الجزیره گفت: در حال آماده‌سازی برای گفتگوهای مهم هستیم و تفاهم‌نامه بر اجرای فوری ۵ بند تأکید دارد.

اسماعیل خطیب زاده در ادامه مصاحبه با الجزیره افزود: واشنگتن باید تفاهم‌نامه را اجرا کند و مانع از آن شود که نتانیاهو هرگونه تلاش برای تفاهم و ثبات را به شکست بکشاند. اگر طرف مقابل جدیت مشابهی نشان دهد، آماده‌ایم گام‌به‌گام پیش برویم.

وی تصریح کرد: قطر و پاکستان نقش مهمی در دستیابی به این تفاهم‌نامه ایفا کردند و نقش آن‌ها محوری بود.

خطیب‌زاده تأکید کرد: ما برای تحقق صلح در همه جبهه‌ها از جمله غزه تلاش می‌کنیم و لبنان را به دلیل ارتباط مستقیمش با جنگ، در تفاهم‌نامه گنجاندیم. ما به دنبال سلطه بر منطقه نیستیم و با همه کشورهای آن منافع مشترکی داریم.

معاون وزیر خارجه خاطرنشان کرد: ما خدمات ناوبری در تنگه هرمز را با هماهنگی سلطنت عمان و طبق قوانین بین‌المللی تأمین خواهیم کرد.ما حقوق قانونی در تنگه هرمز داریم، اما در طول دوره ۶۰ روزه هیچ عوارضی وضع نخواهیم کرد. ما پس از ۶۰ روز ساز و کار جدیدی برای مدیریت تنگه اتخاذ خواهیم کرد و ابتکار ویژه‌ای را به کشورهای منطقه ارائه خواهیم داد.

این مقام ارشد ایرانی همچنین گفت: هرگونه توافق آتی باید شامل آزادسازی تمامی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران باشد. هیچ صلح و ثباتی در لبنان و منطقه بدون پایان دادن به اشغالگری و پایبندی اسرائیل به قوانین بین‌المللی محقق نخواهد شد

کد مطلب 6865122

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