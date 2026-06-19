به گزارش خبرگزاری مهر،‌ معاون وزیر امور خارجه ایران در مصاحب با شبکه تلویزیونی الجزیره گفت: در حال آماده‌سازی برای گفتگوهای مهم هستیم و تفاهم‌نامه بر اجرای فوری ۵ بند تأکید دارد.

اسماعیل خطیب زاده در ادامه مصاحبه با الجزیره افزود: واشنگتن باید تفاهم‌نامه را اجرا کند و مانع از آن شود که نتانیاهو هرگونه تلاش برای تفاهم و ثبات را به شکست بکشاند. اگر طرف مقابل جدیت مشابهی نشان دهد، آماده‌ایم گام‌به‌گام پیش برویم.

وی تصریح کرد: قطر و پاکستان نقش مهمی در دستیابی به این تفاهم‌نامه ایفا کردند و نقش آن‌ها محوری بود.

خطیب‌زاده تأکید کرد: ما برای تحقق صلح در همه جبهه‌ها از جمله غزه تلاش می‌کنیم و لبنان را به دلیل ارتباط مستقیمش با جنگ، در تفاهم‌نامه گنجاندیم. ما به دنبال سلطه بر منطقه نیستیم و با همه کشورهای آن منافع مشترکی داریم.

معاون وزیر خارجه خاطرنشان کرد: ما خدمات ناوبری در تنگه هرمز را با هماهنگی سلطنت عمان و طبق قوانین بین‌المللی تأمین خواهیم کرد.ما حقوق قانونی در تنگه هرمز داریم، اما در طول دوره ۶۰ روزه هیچ عوارضی وضع نخواهیم کرد. ما پس از ۶۰ روز ساز و کار جدیدی برای مدیریت تنگه اتخاذ خواهیم کرد و ابتکار ویژه‌ای را به کشورهای منطقه ارائه خواهیم داد.

این مقام ارشد ایرانی همچنین گفت: هرگونه توافق آتی باید شامل آزادسازی تمامی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران باشد. هیچ صلح و ثباتی در لبنان و منطقه بدون پایان دادن به اشغالگری و پایبندی اسرائیل به قوانین بین‌المللی محقق نخواهد شد