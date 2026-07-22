به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خطیب زاده به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در مراسم بزرگداشت پنجاهمین سالگرد پیمان مودت و همکاری در جنوب شرق آسیا شرکت خواهد کرد.



حضور نماینده جمهوری اسلامی ایران در این نشست در راستای سیاست گسترش همکاری با کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا ( آسه آن) و حمایت از چندجانبه گرایی، احترام به حقوق بین الملل، و تقویت گفتگوهای منطقه ای انجام می‎شود.



این پیمان یکی از مهمترین چهارچوب‌های منطقه‌ای برای ترویج اعتمادسازی، همکاری و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات است و بر تداوم تعامل سازنده با کشورهای عضو آسه آن تاکید دارد.



جمهوری اسلامی ایران که از سال ۲۰۱۸ به پیمان مودت و همکاری آسه آن پیوسته است. مراسم پنجاهمین سالگرد پیمان مودت و همکاری با حضور وزیران امور خارجه کشورهای عضو آسه آن ، کشورهای عضو این پیمان و شرکای گفت وگوی آسه آن ۲ مرداد ۱۴۰۵ در مانیل، پایتخت فیلیپین، برگزار خواهد شد و به بررسی چشم انداز همکاری های منطقه ای و بین المللی در راستای صلح ، ثبات و توسعه پایدار اختصاص دارد.