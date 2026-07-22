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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۲

حضور خطیب زاده دراجلاس پیمان مودت آسه‌آن با محوریت همکاری‌های منطقه‌ای

حضور خطیب زاده دراجلاس پیمان مودت آسه‌آن با محوریت همکاری‌های منطقه‌ای

معاون وزیر خارجه به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در مراسم بزرگداشت پنجاهمین سالگرد پیمان مودت و همکاری در جنوب شرق آسیا شرکت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خطیب زاده به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در مراسم بزرگداشت پنجاهمین سالگرد پیمان مودت و همکاری در جنوب شرق آسیا شرکت خواهد کرد.

حضور نماینده جمهوری اسلامی ایران در این نشست در راستای سیاست گسترش همکاری با کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا ( آسه آن) و حمایت از چندجانبه گرایی، احترام به حقوق بین الملل، و تقویت گفتگوهای منطقه ای انجام می‎شود.

این پیمان یکی از مهمترین چهارچوب‌های منطقه‌ای برای ترویج اعتمادسازی، همکاری و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات است و بر تداوم تعامل سازنده با کشورهای عضو آسه آن تاکید دارد.

جمهوری اسلامی ایران که از سال ۲۰۱۸ به پیمان مودت و همکاری آسه آن پیوسته است. مراسم پنجاهمین سالگرد پیمان مودت و همکاری با حضور وزیران امور خارجه کشورهای عضو آسه آن ، کشورهای عضو این پیمان و شرکای گفت وگوی آسه آن ۲ مرداد ۱۴۰۵ در مانیل، پایتخت فیلیپین، برگزار خواهد شد و به بررسی چشم انداز همکاری های منطقه ای و بین المللی در راستای صلح ، ثبات و توسعه پایدار اختصاص دارد.

کد مطلب 6895956
نفیسه عبدالهی

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