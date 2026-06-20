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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۲۴

وال استریت خبر داد؛ اقدام آمریکا و قطر درباره اموال بلوکه شده ایران

وال استریت خبر داد؛ اقدام آمریکا و قطر درباره اموال بلوکه شده ایران

یک روزنامه آمریکایی به اقدام آمریکا و قطر برای دسترسی ایران به شش میلیارد دلار از اموال بلوکه شده این کشور در دوحه اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد، آمریکا و قطر در حال ایجاد سازوکاری هستند که به ایران اجازه می دهد از منابع بلوکه شده خود به ارزش بیش از شش میلیارد دلار برای خرید کالاهای ضروری استفاده کند.

فایننشال تایمز نیز پیشتر به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده بود انتظار می‌رود آمریکا ۶ میلیارد دلار از اموال بلوکه شده ایران را آزاد کند.

ادعا شده این منابع طبق تفاهم‌نامه میان واشنگتن و تهران، صرفاً برای خرید کالاهای بشردوستانه و اقلام غیرتحریمی از آمریکا استفاده خواهد شد.

بر اساس این گزارش، این دارایی‌ها فعلا در قطر نگهداری می‌شوند.

کد مطلب 6865368

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