توقیف خودرویی با سرعت ۱۹۰ کیلومتر در آزادراه اصفهان–نطنز

سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران تیم گشت پلیس راه شاهین‌شهر–کاشان هنگام کنترل محور آزادراه اصفهان به نطنز، یک دستگاه سواری ساینا را که با سرعت بسیار بالا در حال حرکت بود شناسایی کردند.

وی افزود: با استفاده از تجهیزات کنترل سرعت مشخص شد این خودرو با سرعت ۱۹۰ کیلومتر بر ساعت در حال تردد است که به‌عنوان تخلف حادثه‌ساز محسوب می‌شود. در همین راستا مأموران پلیس راه بلافاصله نسبت به متوقف کردن خودرو اقدام کردند.

رئیس پلیس راه استان اصفهان ادامه داد: پس از توقف خودرو، راننده به دلیل ارتکاب تخلف حادثه‌ساز اعمال قانون شد و خودروی وی نیز برابر مقررات راهنمایی و رانندگی توقیف شد.

میرزایی با اشاره به اینکه سرعت و سبقت غیرمجاز از مهم‌ترین عوامل وقوع سوانح رانندگی در جاده‌ها به شمار می‌رود، تصریح کرد: رانندگان باید با رعایت سرعت مطمئنه، توجه کامل به قوانین و پرهیز از رفتارهای پرخطر از به خطر انداختن جان خود و دیگران جلوگیری کنند.

وی با توصیه به رانندگان برای داشتن سفری ایمن گفت: رانندگی با صبر و حوصله و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی نقش مهمی در کاهش تصادفات دارد و چند دقیقه زودتر رسیدن به مقصد هرگز ارزش به خطر افتادن جان انسان‌ها را ندارد.