ناسا مامور نجات رصدخانه فضایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، «رصدخانه فضایی سوئیفت» ناسا (Swift) بیش از ۲۰ سال در مدار زمین به انجام پژوهش‌های علمی گسترده مشغول بود و به جست‌وجوی نشانه‌های فوران‌های پرتو گاما می‌پرداخت که قدرتمندترین انفجارهای شناخته شده در جهان هستند. اکنون اما این فضاپیما در حال سقوط به سوی زمین است و با کاهش تدریجی ارتفاع مدارش، تا پایان سال در آتشی سوزان در جو زمین نابود خواهد شد.

اما به نظر می رسد ناسا یک ماموریت نجات جسورانه برای این ابزار در نظر دارد، کاری که تاکنون در فضا انجام نداده و «ماموریت ارتقای سوئیفت» نام گرفته است. در این ماموریت یک فضاپیمای آزمایش نشده متعلق به شرکت «کاتالیست اسپیس تکنولوژیز» قبل از سقوط سوئیفت به آن متصل می شود. این درحالی است که رصد خانه مذکور برای این کار طراحی نشده است.

اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود،یدک کش فضایی این شرکت که «لینک» نام دارد، رصدخانه سوئیفت را به ارتفاع بالاتر و مدار امن تری می برد که عمر این ماموریت فضایی قدیمی را چند سال بیشتر می کند. زمان پرتاب به‌طور رسمی برای ۲۷ ژوئن تعیین شده و «لینک» با آخرین موشک «پگاسوس ایکس‌ال» (Pegasus XL) به فضا فرستاده خواهد شد.موشکی هوابرد که توسط شرکت «نورتروپ گرومن» ساخته شده است.

«شاون دوماگال گلدمن» مدیر بخش اخترفیزیک ناسا به خبرنگاران در این باره گفت: صادقانه بگویم، هیچ کس فکر نمی کرد این کار امکانپذیر باشد. هیچ کس فکر نمی کرد ما به جایی که امروز رسیده ایم، برسیم.

نکته جالب توجه درباره این ماموریت آن است که به سرعت برنامه ریزی شد. ناسا در سپتامبر ۲۰۲۵ میلادی شرکت کاتالیست را برای ساخت یک فضاپیما با قابلیت ارتقای ارتفاع سوئیفت با بودجه ۳۰ میلیون دلار انتخاب کرد. این امر ۹ ماه قبل رخ داد و اکنون یدک کش«لینک» همراه سه بازوی روباتیک، یک پیشرانه اصلی و یک مجموعه از ابزارها آماده و سوار بر موشک«پگاسوس ایکس ال» سوار شده است. این موشک در شکم هواپیمای حامل L-۱۰۱۱ Stargazer ، برای سفری به محل پرتاب خود در جزیره‌ی مرجانی کواجالین در اقیانوس آرام جنوبی، قرار گرفته است.