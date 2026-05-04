به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، موشک فالکون ۹ مذکور در ساعت ۷:۰۰ به وقت گرینویچ و نیمه شب به وقت کالیفرنیا از مقر فضایی وندربرگ به فضا پرتاب شد. اسپیس ایکس این ماموریت را به دلیل ارسال دو ماهواره CAS۵۰۰ برای رصد زمین، CAS۵۰۰-۲ نامیده است. این ماهواره‌ها در انستیتو تحقیقات هوافضای کره جنوبی توسعه یافته اند.

هدف از طرح CAS۵۰۰ کره جنوبی راهبری پنج ماهواره در مدار پایین زمین است. این ابزار فضایی داده هایی برای مقاصد مختلف از رصد بلایای طبیعی گرفته تا نظارت بر محصولات کشاورزی را جمع آوری می کند.

تاقبل از دیروز دو ماهواره از این طرح به مدار زمین رفته بودند. CAS۵۰۰-۱ همراه موشک سایوز روسیه در مارس ۲۰۲۱ میلادی به فضا رفت. وسیله پرتاب Nuri متعلق به کره جنوبی CAS۵۰۰-۳ را در نوامبر ۲۰۲۵ میلادی به مدار زمین نشان می دهد.

همانطور که از نام ماهواره تازه پرتاب شده، مشخص است، قرار بود این ابزار در دومین عملیات پرتاب شود اما آغاز درگیری بین روسیه و اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ همکاری های بین المللی را پایان داد و در نتیجه این ماهواره عملیاتی نشد.

در هرحال ۴۴ ماهواره همراه CAS۵۰۰-۲ طبق برنامه ریزی ۷.۵ دقیقه پس از پرتاب به مسیر خود راهی رشدند. این سی و سومین پرتاب و فرود بوستری بود که در موشک به کار رفته بود.