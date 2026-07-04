ماموریت نجات تلسکوپ ناسا آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ماهواره تلسکوپی سویفت ۱.۶ تن (۱.۴ تن متریک) وزن دارد و در ارتفاع ۳۶۰ کیلومتری (۲۲۴ مایلی) از سطح زمین در حال گردش است.

شرکت «نورتروپ گرومن» که پیمانکار وزارت دفاع نیز است فضاپیمای سه بازویی ساخت شرکت «کاتالیست اسپیس» را برای رسیدن به تلسکوپ مذکور و گرفتن آن در آسمان طی یک ماه آغاز کرد.

«گون‌هی لی»، مدیرعامل شرکت مذکور پیش از پرتاب گفت: این مأموریتی با ریسک بالا و پاداشی بزرگ است.

وی افزود: بزرگ‌ترین خطر همواره این بود که هیچ‌چیز را پرتاب نکنیم و اجازه دهیم «سوییفت»در اتمسفر بسوزد و از بین برود. بنابراین ما همیشه در تلاش بودیم تا از چنین خطری جلوگیری کنیم و تیم ما موفق به انجام این کار شد.

فضاپیمای «لینک» (Link) متعلق به شرکت کاتالیست، توسط یک موشک کوچک به نام «پگاسوس» (Pegasus) به فضا پرتاب شد که خود از یک هواپیما آزاد شده بود.

تلسکوپ سوییفت در سال ۲۰۰۴ میلادی به فضا پرتاب شد و از آن زمان تاکنون مشغول ردیابی بزرگترین انفجارها در جهان از جمله انفجارهای پرتو گاما و ستارگان در حال انفجار است.

اما این ساختار در حال سالمند شدن طی سال های اخیر تحت تاثیر طوفان های خورشیدی بوده و سریع تر از همیشه در حال سقوط به سمت زمین است.

ناسا ۳۰ میلیون دلار برای گرفتن این تلسکوپ در آسمان و ارتقا مدار آن هزینه کرده است. اگر فضاپیمای مخصوص این فرایند موفقیت آمیز عمل کند، سوییفت از سپتامبر دوباره فعالیت می کند. برای انجام این کار فضاپیمای مذکور باید با کمک پیشرانه هایش ارتفاع تلکسوپ را ۱۵۰ مایل بالاتر ببرد.

ناسا هشدار داد که تلسکوپ تا پاییز امسال آنقدر پایین خواهد رفت که دیگر قابل بازیابی نخواهد بود و پیش‌بینی کرد که اگر بدون کمک باقی بماند، در ماه اکتبر به پایان عمر خود خواهد رسید.