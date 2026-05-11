لباس پیاده روی فضایی و سوخت به ایستگاه فضایی چین پرتاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از چاینا دیلی، این کپسول باری روی یک موشک ۵۳ متری لانگ مارچ ۷ سوار بود که در ساعت ۸:۱۴ دقیقه به وقت محلی از روی پد پرتاب در مرکز پرتاب فضایی ونچانگ در سواحل جنوب شرقی استان هاینان به فضا پرتاب شد.

این موشک پس از یک پرواز کوتاه کپسول تیانژو ۱۰ را در مدار پایین زمین قرار داد و بال های خورشیدی فضاپیما باز شدند که این امر نشاندهنده تکمیل موفقیت آمیز ماموریت پرتاب بود.

این بیستمین فضاپیما و نهمین کپسول باری است که به ایستگاه تیانگونگ متصل می شود. تیانژو حامل حدود ۶.۲ متریک تن تجهیزات مورد نیاز، تجهیزات علمی و ۷۰۰ کیلوگرم سوخت است.

محموله مذکور شامل لباس جدید راهپیمایی فضایی، یک تردمیل جدید و شش ابزار آزمایشی است که برای انجام تست در ریزگرانش به کار می رود.

طبق گفته طراحان آکادمی فناوری فضایی چین تیانژو ۱۰ طوری طراحی شده تا به مدت یک سال به ایستگاه فضایی تیانگونگ متصل بماند. این طولانی ترین ماموریت حمل بار در صنعت فضایی چین به حساب می آید.

تیانژو ۹ که نسخه پیشین کپسول فعلی است، روز چهارشنبه هفته گذشته پس از تکمیل ۲۹۵ روز پرواز در ایستگاه فضایی از آن جدا و صبح روز بعد تحت نظارت گروه کنترل روی زمین وارد اتمسفر سیاره خاکی شد. بخش اعظم این فضاپیما هنگام ورود دوباره به اتمسفر تجزیه شد و سوخت اما مقدار کمی زباله فضایی در مناطقی از پیش تعیین شده روی اقیانوس سقوط کردند.