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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۱

یک ایتالیایی با ماموریت آرتمیس III به مدار زمین می رود

یک ایتالیایی با ماموریت آرتمیس III به مدار زمین می رود

سه فضانورد آمریکایی همراه یک فضانورد ایتالیایی به عنوان خدمه ماموریت آتی آرتمیس برای سفر به ماه معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، این پروژه شامل پهلوگیری فضاپیما در مدار زمین در ۲۰۲۷ میلادی است و «آرتمیس III» نام دارد. خدمه ماموریت مذکور به ماه سفر نمی کنند یا روی سطح آن فرود نمی آیند بلکه پهلوگیری کپسول «اوریون» با دو لندر ماه را تمرین می کنند.

ماموریت «آرتمیس III» در دو هفته انجام می شود و لندرهای ساخته شده توسط اسپیس ایکس و بلواوریجین را برای نخستین بار در فضا آزمایش می کند.

تست سیستم های کلیدی قبل از فرود فضانوردان روی ماه در ۲۰۲۸ میلادی انجام می شود.

فضانوردان ناسا که در ماموریت «آرتمیس III» شرکت می کنند در یک مراسم رونمایی در شهر هیوستن واقع در ایالت تگزاس معرفی شدند و شامل «رندی برزنیک» فرمانده ماموریت، «آندره داگلاس» و «فرانک روبیو» متخصصان عملیات هستند. خلبان این ماموریت «لوکاپارمیتانو» ایتالیایی از سازمان فضایی اتحادیه اروپا است.

برزنیک یک فرمانده سابق ایستگاه فضایی بین المللی و خلبان آزمایشگر با بیش از هفت هزار ساعت پرواز در این باره می گوید: ما به عنوان خدمه مفتخریم که می توانیم ماموریت «آرتمیس III» را در فضا انجام دهیم.

داگلاس که مهندس آزمایش است برای نخستین بار به فضا سفر می کند. روبیو نیز یک خلبان هلی کوپتر «بلک هاوک» و پزشک عمومی است. پارمیتانو نیز نخستین فرمانده ایتالیایی ایستگاه فضایی سرهنگ نیروی هوایی ایتالیا و خلبان آزمایشگر است.

کد مطلب 6855923
شیوا سعیدی

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