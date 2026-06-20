تکمیل روشنایی محور ورودی شهر سامان 

به گزارش خبرنگار مهر، محسن تراکمه، صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تکمیل عملیات اجرایی ورودی شهر سامان از سمت روستا های حاشیه زاینده‌رود اظهار کرد: این محور که اجرای آن از سنوات گذشته آغاز شده بود و قسمتی از آن نیز زیر عبور ترافیک قرار داشت، با اجرای روشنایی و دیواره میانی تکمیل و در اختیار کاربران قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در این مرحله از عملیات، ۳۲ تیر روشنایی با ۶۴ مشعل نصب و همچنین دیواره میانی بتنی به طول حدود یک کیلومتر اجرا شد که این اقدامات نقش مؤثری در ارتقای ایمنی تردد در این محور داشته است.

رئیس اداره نظارت بر ساخت راه‌های راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه این قرارداد مسیر سامان تا پل ایلبگی را نیز شامل می‌شود، ادامه داد: از طرف اداره کل راه و شهرسازی این آمادگی وجود دارد که در صورت رفع موانع و مشکلاتی از جمله تملک اراضی، تلاقی با تأسیسات واقع در محدوده طرح و همچنین مشکلات حریم پل زمان‌ خان، ادامه مسیر نیز بهسازی و در اختیار کاربران قرار گیرد.

تراکمه ادامه داد: در سنوات گذشته نیز محدوده سوادجان، هوره و گرمدره- قراقوش که از طرف اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آغاز شده بود و به دلایلی نیمه‌ تمام باقی مانده بود، با استفاده از ظرفیت این قرارداد تکمیل و هم‌اکنون مورد استفاده کاربران قرار گرفته است.

وی یادآور شد: برنامه‌ریزی اداره کل راه و شهرسازی به نحوی است که با طراحی پلی از بعد از سه‌راهی پل زمان‌خان به سمت پیچ رفاه‌گستر، ضمن کاهش طول مسیر، امکان تسهیل در تردد کاربران، رانندگان و همچنین گردشگران فراهم شود.