جزئیات برگزاری سوگواره «احلی من العسل» در ۱۱ شهر هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ششم محرم الحرام و به یاد حضرت قاسم بن الحسن (ع)، نوجوان اسوه ایثار و شهادت در واقعه کربلا، مراسم محوری «احلی من العسل» روز یکشنبه ۳۱ خرداد ماه جاری در سراسر استان هرمزگان برگزار خواهد شد.

این آیین معنوی که همه ساله با حضور گسترده دانش‌آموزان، نوجوانان و جوانان در مساجد، حسینیه‌ها و اماکن مذهبی سراسر کشور برگزار می‌شود، امسال نیز با هدف ترویج فرهنگ عاشورایی و انتقال پیام قیام حسینی به نسل آینده‌ساز انقلاب اسلامی، در ۱۱ نقطه از شهرستان‌های مختلف استان هرمزگان برگزار می‌شود.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده توسط ستاد برگزاری مراسمات مذهبی استان، شهرستان‌های بندرعباس، قشم، بندرلنگه، بندرخمیر، پارسیان، رودان، میناب، حاجی‌آباد، سیریک، بشاگرد، بستک و جاسک میزبان این سوگواره حسینی خواهند بود.

در مرکز استان، بندرعباس، مراسم ساعت ۹ صبح روز یکشنبه در مسجد کوثر آموزش و پرورش برگزار می‌شود.

در شهرستان قشم نیز این آیین در امامزاده سید مظفر (ع) و ساعت ۱۷ عصر روز یکشنبه، همزمان با اقامه نماز مغرب و عشا، برپا خواهد شد.

حسینیه امام سجاد (ع) کنگ در بندرلنگه ساعت ۹ صبح، حسینیه لشتغان پایین در بندرخمیر ساعت ۲۱ شب، و مجتمع شهدای گمنام در پارسیان ساعت ۱۹، از دیگر میزبان‌های این مراسم هستند.

در شرق استان نیز شهرستان رودان با میزبانی امامزاده شاه قطب‌الدین حیدر ساعت ۱۹، میناب با برگزاری مراسم در مدرسه شجره طیبه ساعت ۹ صبح، و شهرستان حاجی‌آباد با مسجد جامع این شهر ساعت ۲۰ شب، پذیرای عزاداران حسینی خواهند بود.

همچنین در شهرستان سیریک، حسینیه شهید مردان ساعت ۹ صبح، در بشاگرد، حسینیه مرکزی سردشت ساعت ۹ صبح، در بستک، مسجد امام علی (ع) ساعت ۱۷، و در شهرستان جاسک نیز حسینیه ثارالله ساعت ۹ صبح، محل برگزاری این مراسم خواهد بود.

گفتنی است، نامگذاری این مراسم به «احلی من العسل» برگرفته از پاسخ تاریخی حضرت قاسم بن الحسن (ع) به عموی بزرگوارشان، امام حسین (ع)، در شب عاشوراست که در پاسخ به سؤال ایشان درباره مرگ فرمودند: «مرگ برای من از عسل شیرین‌تر است».

این حرکت فرهنگی هر ساله در ششم محرم با هدف تجدید میثاق نوجوانان با آرمان‌های سیدالشهدا (ع) و تبیین جایگاه شهادت در مکتب اهل بیت (ع) در سراسر کشور اسلامی ایران برگزار می‌شود و استان هرمزگان نیز با برپایی این مراسم در بیش از ۱۰ نقطه، سهم خود را در تعظیم شعائر حسینی به جای می‌آورد.