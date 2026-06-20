حجت‌الاسلام مختار کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، گفت: در پی ابلاغ استاندار زنجان برای تسریع در روند بازسازی حسینیه اعظم، ستاد ویژه‌ای برای این منظور تشکیل شده است که در قالب پنج کمیته تخصصی فعالیت می‌کند.

وی با بیان اینکه دبیرخانه این ستاد بر عهده اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان قرار دارد، افزود: جلسات ستاد و کمیته‌های تخصصی به صورت مستمر و منظم برگزار می‌شود و تمامی تصمیمات اتخاذ شده با جدیت پیگیری می‌شود تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مرحله اجرا برسد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان با اشاره به اهتمام مسئولان استانی برای اجرای هرچه بهتر این پروژه تصریح کرد: همه دستگاه‌های اجرایی و مسئولان استان پای کار هستند و دغدغه جدی نسبت به بازسازی این مجموعه ارزشمند مذهبی دارند. استاندار زنجان نیز شخصاً در جلسات ستاد حضور پیدا می‌کند و تاکنون تصمیمات مؤثر و مناسبی برای پیشبرد امور اتخاذ شده است.

کرمی با بیان اینکه تهیه و تدوین طرح جامع بازسازی در اولویت قرار دارد، گفت: هدف‌گذاری ما این است که تا پایان اربعین حسینی، طرح نهایی آماده شود تا بلافاصله پس از اربعین عملیات اجرایی بازسازی حسینیه اعظم آغاز شود.

وی با تأکید بر مردمی بودن این پروژه افزود: یکی از رویکردهای اصلی ستاد بازسازی، حفظ هویت مردمی حسینیه اعظم است. از این رو تلاش می‌کنیم بخش عمده هزینه‌های اجرای پروژه از محل نذورات و کمک‌های مردمی تأمین شود و وابستگی چندانی به اعتبارات دولتی نداشته باشیم.

تأکید بر حفظ هویت مردمی پروژه با مشارکت خیران و نذورات

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان ادامه داد: در کمیته مالی ستاد بازسازی جلسات متعددی برگزار شده و خوشبختانه استقبال و همراهی بسیار خوبی از سوی خیران و فعالان اقتصادی صورت گرفته است. بخش خصوصی آمادگی خود را برای مشارکت در اجرای این طرح اعلام کرده و بسیاری از فعالان حوزه مصالح ساختمانی در استان زنجان نیز برای تأمین بخشی از مصالح مورد نیاز پروژه اعلام همکاری کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر خیران داخل استان، افراد نیکوکار از سایر استان‌ها و حتی خارج از کشور نیز برای مشارکت در این پروژه اعلام آمادگی کرده‌اند که نشان‌دهنده جایگاه ویژه حسینیه اعظم زنجان در میان ارادتمندان اهل‌بیت (ع) است.

کرمی همچنین از اعلام آمادگی برخی دفاتر مراجع عظام تقلید برای مشارکت در بخش‌های فرهنگی این طرح خبر داد و گفت: از سوی برخی دفاتر مراجع تقلید نیز آمادگی‌هایی برای تأمین کتاب و مشارکت در احداث و تجهیز کتابخانه مجموعه اعلام شده است که می‌تواند به ارتقای بخش‌های فرهنگی و معرفتی این مجموعه کمک کند.

وی با تأکید بر ضرورت اجرای یک طرح ماندگار و در شأن جایگاه حسینیه اعظم زنجان افزود: تلاش ما این است که یک طرح جامع، فاخر و ماندگار در این مجموعه اجرا شود تا علاوه بر پاسخگویی به نیازهای فعلی، برای سال‌های آینده نیز پاسخگوی حضور گسترده زائران، عزاداران و علاقه‌مندان اهل‌بیت (ع) باشد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان با اشاره به ویژگی‌های مورد نظر در طراحی این پروژه گفت: در طراحی و اجرای بازسازی، ایجاد فضاهای معنوی، معماری متناسب با جایگاه مذهبی حسینیه و خلق صحنه‌های زیبا و تأثیرگذار مورد توجه قرار خواهد گرفت تا هر فردی که وارد این مجموعه می‌شود، احساس حضور در فضایی شبیه به حرم‌های مطهر را تجربه کند؛ موضوعی که از مطالبات و خواسته‌های مردم و ارادتمندان حسینیه اعظم است.

وی با اشاره به روند انتخاب مشاور پروژه اظهار کرد: در حال حاضر به دنبال انتخاب یک شرکت مشاور توانمند، دارای سابقه و برخوردار از تخصص و تجربه لازم هستیم تا مطالعات و طراحی‌های لازم را انجام دهد و طرح بازسازی با بالاترین کیفیت و در شأن این مجموعه مذهبی شاخص به اجرا درآید.

کرمی افزود: با همدلی مردم، خیران، مسئولان و مشارکت همه دلسوزان، پروژه بازسازی حسینیه اعظم زنجان به الگویی موفق از مشارکت مردمی در توسعه و احیای اماکن مذهبی تبدیل می شود.