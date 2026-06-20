یادداشت مهمان؛ مجید موافق قدیری عضو هییت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و رییس انجمن صنایع خوراک دام؛ طیور و آبزیان ایرانمی‌توان توافق میان ایران و آمریکا را به عنوان نقطه عطفی برای صنعت خوراک دام کشور عنوان کرد. در واقع این توافق می‌تواند زنجیره تأمین را از بحران خارج کند. سال‌هاست که صنعت خوراک دام با سه مشکل اصلی دست و پنجه نرم می‌کند: دسترسی محدود به نهاده‌های دامی باکیفیت، هزینه‌های سنگین لجستیک و تحریم های بانکی. حالا با گشوده شدن افق توافق انتظار می‌رود این موانع به مرور کاهش یابد. در واقع بخش عمده جو، ذرت، کنجاله سویا، ویتامین‌ها و افزودنی‌های تخصصی مورد نیاز کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان از مسیر تنگه هرمز و با هزینه به مراتب پایین‌تر قابل تأمین خواهند شد.

این موضوع مستقیماً بر قیمت تمام‌شده خوراک در واحدهای دامداری، مرغداری و مزارع پرورش ماهی و میگو تأثیر مثبت خواهد گذاشت و سبب بهبود حاشیه سود تولیدکنندگان خواهد شد. این تاثیر فقط روی کاهش قیمت نیست بلکه فرصت دسترسی به تکنولوژی و فناوری‌های نوین فرآوری، آنزیم‌ها، ریزمغذی ها و پروبیوتیک‌های پیشرفته را هم به همراه خواهد آورد که می‌تواند ضریب تبدیل خوراک را ارتقا داده و ضایعات را کاهش دهد. صنعت خوراک دام ایران با ظرفیت اسمی بیش از ۳۰ میلیون تن در سال حلقه اتصال بخش کشاورزی به سفره مردم است.

از طرفی ایران سالانه به حدود ۲۰ میلیون تن نهاده دامی نیاز دارد. بخش عمده این نیاز از طریق واردات تأمین می‌شود. ضمن اینکه در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۲ میلیون تن نهاده دامی (ذرت، جو، دانه سویا و کنجاله سویا) وارد کشور شده است.

توافق ایران و آمریکا؛ فرصتی برای رونق صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان

در زمان اجرای برجام وقتی تحریم‌ها کم شد دسترسی بهتر به کانال‌های بانکی و کاهش ریسک حمل‌ونقل باعث شد واردات نهاده‌های دامی تولید خوراک دام تسهیل شود، موجودی بنادر بهبود یابد و قیمت خوراک دام تثبیت گردد و البته تولیدکنندگان شیر، گوشت و تخم مرغ توانستند برنامه‌ریزی بلند مدت کنند. حالا فرصت تکرار آن تجربه با درس‌گیری بهتر وجود دارد.

با امضای توافق میان ایران و آمریکا فصل جدیدی از تعاملات اقتصادی و تجاری گشوده خواهد شد. این توافق گامی مهم در جهت رفع موانع طولانی‌مدت صنعت خوراک دام خواهد بود که بدون شک تأثیرات ملموسی بر زنجیره تأمین و تولید پروتئین حیوانی خواهد داشت. توافق اخیر می‌تواند با کاهش یا حذف تحریم‌های مرتبط مسیر واردات این اقلام را تسهیل کند، هزینه‌های لجستیکی را به شکل چشمگیری پایین بیاورد و ثبات بیشتری در تأمین نهاده‌های دامی و مواد اولیه تولید خوراک دام ایجاد نماید. انتظار می‌رود با اجرایی شدن این توافق شاهد کاهش قابل توجه قیمت تمام‌شده خوراک دام، طیور و آبزیان و در نتیجه کاهش هزینه تولید در واحدهای دامداری، مرغداری و مزارع آبزی‌پروری، بهبود کیفیت، رقابت‌پذیری وتقویت امنیت غذایی کشور از طریق افزایش تولید پایدار پروتئین حیوانی باشیم.

صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان ایران با ظرفیت اسمی سالانه بیش از ۳۰ میلیون تن، مهم‌ترین حلقه زنجیره تولیدات دامی کشور است. این توافق به تنهایی معجزه نمی‌کند، اما اگر با تسهیلات ارزی، اصلاح رویه‌های گمرکی و حمایت هوشمند از تولید داخل همراه شود، می‌تواند این صنعت را از حالت دفاعی و مدیریت بحران به حالت توسعه‌ای و جهش تولید سوق دهد و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای افزایش تولید و حتی صادرات را فراهم ‌سازد. انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران کمافی السابق آماده همکاری کامل با دولت برای تبدیل این فرصت به دستاوردهای ملموس برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است. بدون شک اجرای هوشمندانه این توافق می‌تواند بخش قابل توجهی از تورم هزینه‌ای در محصولات پروتئینی را مهار کرده و به بهبود معیشت مردم کمک کند.