به گزارش خبرنگار مهر، بخش بزرگی از تولید کالاهای اساسی وابسته به نهاده‌های دامی است. تامین خوراک دام، طیور و آبزیان تضمین‌کننده امنیت غذایی در کشور است. تولید محصولاتی مانند فرآورده‌های لبنی، انواع گوشت، تخم‌مرغ و... وابسته به تامین به موقع نهاده و خوراک دام بوده تا امنیت غذایی پایدار باقی بماند.

حذف ارز ترجیحی از واردات این اقلام، قیمت خوراک دام را ۳ تا ۵ برابر کرد. شرایط خاص کشور تامین نهاده‌های دامی را در کانون توجه سیاستگذاران وزارت جهاد کشاورزی قرار داده تا خللی در تولید محصولات حیوانی رخ ندهد.

ادامه ترخیص بی‌وقفه کالاها

مجید موافق‌قدیری، رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران، در پاسخ به این پرسش که نهاده‌های دامی بیشتر از چه کشورهایی تامین می‌شود، به خبرنگار مهر گفت: نهاده‌های دامی مورد نیاز کشور عمدتا شامل ذرت، جو و کنجاله سویا است که بیشتر از برزیل، آرژانتین، روسیه، اوکراین و قزاقستان تامین می‌شوند.

وی افزود: واردات از اکثر این کشورها همچنان ادامه دارد و روند ترخیص از بنادر بدون وقفه انجام می‌شود.

این مسئول صنفی با اشاره به مسیرهای جایگزین واردات خوراک دام به جای بنادر جنوب، عنوان کرد: در شرایط فعلی مسیرهای جایگزین و تنوع مبادی بسیار حائز اهمیت است. این مسیرها مورد توجه بخش خصوصی و سیاستگذاران اقتصادی بوده و در حال حاضر تامین این اقلام در وضعیت پایدار قرار دارد.

محصولات جایگزین خوراک دام

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران درباره محصولات جایگزین خوراک دام وارداتی اظهار کرد: به طور نسبی این اقلام قابل جایگزین هستند؛ هر چند جایگزینی کامل دشوار است. به عنوان مثال، برای رفع بخشی از نیازها می‌توان از منابع جایگزین داخلی، ضایعات و محصولات فرعی کشاورزی مانند کنجاله کلزا، کنجاله تخم پنبه، کنجاله آفتابگردان و ضایعات خرما استفاده کرد.

وی تصریح کرد: نکته مهم در استفاده از جایگزین‌ها، تنظیم جیره توسط متخصصان تغذیه است تا کمبودی در موارد ضروری تغذیه دام و طیور به وجود نیاید.

وی اظهار کرد: کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان نقش پررنگی در این حوزه دارند که تاکنون توسط سیاستگذاران اقتصادی مورد توجه جدی قرار نگرفته است.

وضعیت پایدار تامین نهاده‌های دامی

موافق‌قدیری درباره آمار ذخائر استراتژیک خوراک دام و طیور در کشور و نیاز بازار داخل، گفت: به دلایل امنیتی امکان اعلام آمار دقیق از ذخائر استراتژیک وجود ندارد؛ اما ذخائر مطلوب و کافی نهاده‌های دامی برای چند ماه آینده تضمین شده است. موجودی حال حاضر انبارها به حدی است که تامین برای ماه‌های آتی بدون مشکل ادامه دارد.

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران در پایان تاکید کرد: می‌توان گفت وضعیت تامین نهاده‌های دامی، تولید انواع خوراک دام، طیور و آبزیان نسبتا پایدار است.