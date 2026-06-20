نوجوان فرانسوی که به ایران آمد و شهید شد؛ روایت واقعی در «متولد آوریل»

حسین قاسمیجامی کارگردان مجموعه تلویزیونی «متولد آوریل» درباره شکلگیری ایده ساخت این سریال به خبرنگار مهر گفت: چند سال پیش با شخصیت شهید کمال کورسل آشنا شدم؛ نوجوانی فرانسوی که مسیری عجیب و قابل تأمل را طی میکند، از فرانسه به ایران میآید، با فضای انقلاب و دفاع مقدس پیوند میخورد، راهی جبهه میشود و در نهایت به شهادت میرسد. همین مسیر زندگی برای من بسیار جذاب بود و از همان زمان پیگیر ساخت اثری درباره او شدم.
وی افزود: ابتدا مجوز ساخت نسخه سینمایی این اثر را گرفتم اما هر بار به دلایلی شرایط تولید فراهم نشد. بعد متوجه شدم سیمافیلم نیز روی موضوع شهید کمال کورسل کار میکند. در رفتوبرگشتهایی که شکل گرفت، شرایطی فراهم شد تا این پروژه با نویسندگی فهیمه سلیمانی وارد مرحله تولید شود.
قاسمیجامی با اشاره به ترکیب ایده اولیه خود با فیلمنامه نوشتهشده برای سیمافیلم توضیح داد: نسخه سینماییمن و نسخه سریالی فهیمه سلیمانی در جلسات مختلف بررسی شد. درباره مسیر درام، شخصیتها و نحوه روایت گفتگو کردیم و در نهایت این تعامل به شکلگیری فیلمنامه نهایی و تولید «متولد آوریل» منجر شد. من مدتها دنبال ساخته شدن این اثر بودم و خوشبختانه در سیمافیلم این اتفاق افتاد.
کارگردان «متولد آوریل» درباره طراحی مسیر تحول شخصیت سیاوش در سریال اظهار کرد: به نظرم موقعیت سیاوش و کمال کورسل از نظر قصهای به هم شباهت دارد اما در ۲ جهت کاملاً مخالف حرکت میکنند. کمال از قلب اروپا به ایران میآید، شیفته آرمانها، انقلاب، امام خمینی(ره) و فضای دفاع مقدس میشود و مسیر زندگیاش را در ایران پیدا میکند. در مقابل، سیاوش جوانی است که میخواهد ایران را ترک کند و تصور میکند آرزوهایش در جای دیگری محقق میشود.
وی ادامه داد: همین تقابل، یکی از نقاط مهم فیلمنامه است. ۲ مسیر برخلاف هم حرکت میکنند اما جایی با هم تلاقی پیدا میکنند. آن نقطه تلاقی، جایی است که سیاوش به خودش برمیگردد و متوجه میشود آنچه در اطرافش دارد، شاید بسیار ارزشمندتر از آرزویی باشد که تا آن لحظه به آن فکر کرده است.
قاسمیجامی تأکید کرد: تلاش کردیم تحول شخصیت سیاوش در دل درام اتفاق بیفتد، نه با جملات مستقیم و تحمیلی. البته قضاوت درباره میزان موفقیت اثر با مخاطب است، اما هدف ما این بود که مسیر تغییر شخصیت، طبیعی و باورپذیر باشد.
این کارگردان درباره نسبت نسل جوان با روایتهای دفاع مقدس گفت: من معتقد نیستم نسل جوان ما الزاماً با ارزشها و تاریخ دفاع مقدس بیگانه است. به نظرم مسئله این است که ما گاهی آن را خوب تعریف نکردهایم یا اصلاً درست روایت نکردهایم. اگر آنچه را واقعاً بوده صادقانه تعریف کنیم و نخواهیم به مخاطب درس بدهیم یا چیزی را به او تحمیل کنیم، این روایت میتواند اثر خودش را بگذارد.
وی افزود: وقتی آدمی مثل کمال کورسل از فرانسه بلند میشود و به ایران میآید و در عملیات مرصاد به شهادت میرسد، حتماً در وجود او کشف صادقانهای اتفاق افتاده است، ما باید این صداقت را روایت کنیم.
قاسمیجامی در پایان گفت: این مجموعه فقط روایت یک شهید غیرایرانی دفاع مقدس نیست؛ قصه مواجهه ۲ انتخاب است. یک نفر از اروپا به ایران میآید و در این سرزمین معنای تازهای برای زندگی خود پیدا میکند و جوانی دیگر در ایران به دنبال رفتن است. تلاقی این ۲ مسیر، به نظرم میتواند برای مخاطب امروز پرسشبرانگیز باشد؛ اینکه انسان در لحظههای مهم زندگی، براساس چه چیزی مسیرش را انتخاب میکند.
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