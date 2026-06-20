رئیس جمهور ازبکستان امضای یادداشت تفاهم پایان جنگ را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، شوکت میرضیایف رئیس جمهور ازبکستان در پیامی به مسعود پزشکیان، ضمن استقبال از توافق پایان جنگ، این دستاورد را نتیجه گفت‌وگوها و تلاش‌های دیپلماتیک طرفین دانست و تأکید کرد که یادداشت تفاهم امضا شده، نمادی روشن از اراده قاطع شکل گرفته برای تعامل سازنده و احترام متقابل است.

رئیس جمهور ازبکستان با توصیف این توافق به‌عنوان سندی تاریخی، ابراز اطمینان کرد که اجرای آن زمینه‌ساز صلح و ثبات پایدار، کاهش تنش‌های منطقه‌ای و گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری خواهد بود و فرصت‌های تازه‌ای برای توسعه روابط و مشارکت‌های چندجانبه در منطقه فراهم خواهد کرد.

متن پیام رئیس جمهور ازبکستان به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

پیش از هر چیز با کمال مسرت صمیمانه‌ترین احترامات و بهترین آرزوهای خود را به جنابعالی ارسال می‌نمایم. از توافق جامع صلح که در این روزها در نتیجه گفتگوهای فی‌مابین و تلاش‌های دیپلماتیک بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا به دست آمد، استقبال می‌کنم.

یادداشت تفاهم امضا شده نمونه بازری از اراده قاطعانه طرفین و پایبندی آنها به احترام متقابل و تعامل سازنده بوده و اطمینان کامل دارم که فرصت‌های جدیدی را برای تأمین صلح و آرامش پایدار و تقویت مشارکت چندوجهی در منطقه ایجاد خواهد کرد.

جمهوری ازبکستان طرفدار حل‌وفصل تمامی اختلافات منطقه‌ای و بین‌المللی تنها از راه‌های سیاسی و دیپلماتیک و ابزارهای مسالمت آمیز سیاست خارجی بوده و اهمیت این سند تاریخی امضا شده را عالی ارزیابی می‌کند.

شکی نیست که این گام مهم موجب کاهش تشنج به وجود آمده در منطقه خاورمیانه ایجاد زیربنای پیشرفت درازمدت و گسترش همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی خواهد شد.

نتیجه تاریخی به دست آمده سهم شایسته‌ای در رفاه درازمدت ملت ایران پیشرفت سریع کشور و افزایش بیش از پیش اعتبار آن در عرصه بین المللی ادا خواهد نمود.

اطمینان دارم که با تلاش‌های مشترک ما روابط فی‌مابین که در سال‌های اخیر بین کشورهای برادر ما به صورت مشارکت گسترده در آمده است از این پس نیز به طور مستمر توسعه پیدا کرده و در سطح جدید کیفی ارتقا خواهد یافت.

با استفاده از این فرصت از خداوند متعال برای شما سلامتی پایدار و سعادت خانوادگی برای فعالیت پر مسئولیت دولت‌داری شما موفقیت‌های روزافزون و برای ملت دوست ایران صلح آرامش و پیشرفت دایمی مسئلت دارم.