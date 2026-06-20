درخشش عکاس ایرانی در رقابت جهانی Golden Shot ۲۰۲۶

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی آخوندی، عکاس هرمزگانی موفق شد در رقابتی بین‌المللی مقام نخست بخش «عکاسی خبری» مسابقه معتبر Golden Shot Photography Awards ۲۰۲۶ را از آن خود کند.

این موفقیت با ثبت و ارائه یک تصویر هوایی از زمان تشیع و تدفین ۱۶۸ شهدای دانش آموزان میناب عکسی که با روایت بصری قدرتمند، ترکیب‌بندی خلاقانه که در جهان خیلی این تصویر تاثیر گذار بوده و نظر هیئت داوران بین‌المللی این رویداد را به خود جلب کرد.

در نتایج نهایی این بخش، مرتضی آخوندی از ایران در جایگاه نخست قرار گرفت و «بارتوش ماتنکو» از لهستان و «محمد محتسب» از عربستان سعودی به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را کسب کردند.

کسب مقام نخست جهان در یکی از رقابت‌های بین‌المللی عکاسی، نشان‌دهنده ظرفیت بالای هنرمندان ایرانی در عرصه هنرهای تصویری و بیانگر جایگاه روبه‌رشد عکاسی ایران در مجامع جهانی است.