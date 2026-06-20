به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی نوبخت، ظهر شنبه در آئین افتتاح بوستان «باغ ایرانی» در شهرری از تداوم نهضت تملک باغات در پایتخت خبر داد و اظهار داشت: در دوره ششم مدیریت شهری، ۹ هکتار از باغات شهر تهران تملک شده که ۳۵ درصد آن معادل ۳.۱۵ هکتار در سال گذشته به سرانجام رسیده است.
وی با بیان اینکه حفاظت از باغات و توسعه فضای سبز از اولویتهای مدیریت شهری تهران به شمار میرود، افزود: نهضت خرید و تملک باغات با جدیت دنبال میشود و این اقدام نقش مهمی در حفظ ظرفیتهای زیستمحیطی پایتخت دارد.
مدیرعامل سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران فضای سبز را فراتر از یک خدمت شهری دانست و گفت: فضای سبز زیرساختی پایدار و حصار صیانتی شهر تهران در برابر چالشها و بحرانهای زیستمحیطی محسوب میشود.
نوبخت با اشاره به برنامههای این سازمان در حوزه توسعه فضای سبز خاطرنشان کرد: اجرای پروژههای بازپیرایی جنگلکاریهای پیرامونی، احداث بوستانهای محلی و منطقهای، توسعه سامانههای هوشمند مدیریت آب و استفاده حداکثری از پساب از جمله اقدامات انجام شده در این حوزه است.
وی ادامه داد: رویکرد سازمان بوستانها صرفاً کاشت درخت نیست، بلکه ایجاد و مدیریت یک اکوسیستم پایدار برای نسلهای آینده در دستور کار قرار دارد.
مدیرعامل سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران با اشاره به ضرورت توزیع عادلانه سرانه فضای سبز در مناطق مختلف شهر اظهار داشت: برخی مناطق از جمله مناطق ۱۱، ۱۲ و ۱۷ با کمبود فضای سبز مواجه هستند و رفع این مشکل نیازمند همکاری و همراهی همه بخشهای مدیریت شهری است.
نوبخت همچنین از تشکیل کمیته تخصصی متشکل از استادان دانشگاه، پژوهشگران و کارشناسان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست خبر داد و گفت: این کمیته با بهرهگیری از دانش روز، برنامههای توسعه پایدار فضای سبز تهران را دنبال خواهد کرد.
وی در پایان با اشاره به کاشت یک اصله درخت بلوط به یاد شهدای کشور افزود: درخت بلوط نماد استقامت و پایداری است و میتواند یادآور روحیه مقاومت و ایستادگی ملت ایران باشد.
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