به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، سند «نظام انتظامی فضای مجازی» پنجمین اقدام کلان از مجموعه اسناد راهبردی است که پیش نویس آن توسط فرماندهی انتظامی کشور با همکاری تعدادی از دستگاه‌های دیگر، تهیه و برای بررسی و تصویب به مرکز ملی فضای مجازی ارسال شده است.

برهمین اساس، پیش نویس این سند، با حضور نمایندگان پلیس فتا، افتا (امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات)، شورای امنیت ملی، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در کمیته معاونت حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی از بُعد حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و اصلاحات مورد نظر اعمال شد.

با توجه به این که مرجع تصویب نهایی این سند براساس سند راهبردی جمهوری اسلامی در فضای مجازی، کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور است، این پیش نویس پس از بررسی جامع، برای بررسی و تصویب نهایی به صحن کمیسیون عالی امنیت، ارجاع خواهد شد.