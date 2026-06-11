درخواست ۱۲۰ استاد برای ابطال مصوبه تشکیل ستاد ویژه فضای مجازی

به گزارش خبرنگار مهر، نامه ۱۲۰ تن از اساتید حوزه علمیه قم، اساتیدارتباطات و علوم اجتماعی دانشگاه، پژوهشگران و فعالان رسانهای حوزوی درباره ابطال «سند ایجادستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» و نیز مصوبات این ستاد به شرح زیر است؛
!بسم الله الرحمن الرحیم
محضر مبارک ریاست محترم قوه قضائیه حضرت حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای دامت برکاته
محضر محترم فقهای معظم شورای نگهبان دامت برکاتهم
سلام علیکم
با تحیت، ما نویسندگان این نامه، جمعی از اساتید حوزه علمیه قم، اساتید ارتباطات و علوم اجتماعی دانشگاه، پژوهشگران و فعالان رسانهای حوزوی، با دغدغهمند دیدنحریم شرع مقدس اسلام و قانون در عرصه خطیر حکمرانیفضای مجازی، مراتب اعتراض خود را درباره مصوبه اخیردولت محترم تحت عنوان «سند ایجاد ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» ابلاغی به شماره ۱۱۸۷۵ مورخ ۲۲/۰۲/۱۴۰۵ و نیز مصوبات این ستاد غیر قانونی به استحضار میرسانیم.
مصوبه مذکور به دلیل ایجاد ساختاری موازی با شورایعالی فضای مجازی، آشکارا با احکام صریح رهبر شهیدحضرت آیتاللهالعظمی امام سید علی خامنهای(قدساللهنفسهالزکیه) در تعارض است. بر اساس حکم رهبر شهید در مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۰، شورای عالی فضای مجازی به عنوان «نقطه کانونی متمرکز برای سیاستگذاری،تصمیمگیری و هماهنگی» تعیین شده و در حکم مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۴ بر «انحلال شوراهای موازی» تأکید شده است، در حالی که ستاد جدید با ترکیب گسترده و اعطایصلاحیت سیاستگذاری در حوزه امنیت، عملا نهادیمستقل در کنار شورای عالی فضای مجازی کشور ایجاد و فلسفه تمرکزگرایی حکمرانی را نقض کرده است.
این اقدام از جهت دیگری نیز با اصول محکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد. اصل ۵۷ بر تفکیک و استقلال قوای سهگانه تأکید دارد و رئیسجمهورمحترم به عنوان رئیس قوه مجریه، فاقد صلاحیت ذاتیبرای ایجاد نهادهای فراقوهای با کارکردهای کلان حاکمیتیاست. همچنین اصل ۱۱۳ و اصول ۱۲۴، ۱۲۶ و ۱۲۷، اختیارات رئیسجمهور را محدود به اجرای قانون، اداره امور اجرایی و بودجهای دانسته و هیچیک مجوز ایجادساختار فرادست ملی با نقش هماهنگکننده و راهبری را اعطا نکرده است.
حتی استناد به جایگاه ریاست شورای عالی امنیت ملیدر ذیل این حکم، نمیتواند آن را از حیث قانونی وجاهت بخشد. مطابق اصل ۱۷۶، شورای عالی امنیت ملی تنها از طریق سازوکار جمعی و با تأیید نهایی مقام معظم رهبریصلاحیت تصمیمگیری دارد، در حالی که حکم مورد بحث به صورت فردی از سوی رئیسجمهور محترم صادر شده و فاقد هرگونه فرایند جمعی و تأیید رهبر معظم انقلاب اسلامیحضرت آیتاللهالعظمی سید مجتبی خامنهای(حفظهاللهتعالی) است. ضمن اینکه «سیاستگذاری در حوزه امنیت فضای مجازی» که در ماده ۴ مصوبه فوق الذکر به ستاد مذکور واگذار شده، در صلاحیت انحصاری شورایعالی امنیت ملی است.
مغایرت این مصوبه با قوانین مصوب مجلس شورایاسلامی، خاصه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، نیز کاملا محرز است. بند «ت» ماده ۶۵ قانون برنامه هفتم، شورای عالیفضای مجازی را مرجع سیاستگذاری و تصمیمگیریمعرفی کرده و تبصره آن، مرکز ملی فضای مجازی را متولیتدوین تقسیم کار نهادی دانسته است. همچنین بند «ب» ماده ۱۰۵ همان قانون بر لزوم «ادغام شوراهای با وظایفمشابه یا متداخل» تأکید دارد، در حالی که مصوبه دولت ادغامی انجام نداده و ساختاری نوین و متداخل ایجاد کرده است.
افزون بر این، اعطای اختیار «تصمیمگیری در مورد محدودسازی اینترنت در شرایط خاص» در ماده ۴ مصوبه دولت، با قوانین موضوعه دیگر نیز در تعارض آشکار است. ماده ۲۱ تا ۲۳ قانون جرایم رایانهای، این صلاحیت را منحصراً در اختیار کارگروه تعیین مصادیق محتوایمجرمانه (مستقر در دادستانی کل کشور) قرار داده و مصوبه ۸۹۷ شورای عالی امنیت ملی نیز مدیریت اینترنتبینالملل را به دبیرخانه همان شورا واگذار کرده است.
از منظر نظم اداری و اصل ضرورتگرایی، تشکیل این ستاد مصداق بارز «تشکیلات غیرضرور» و نقض بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی است. این اصل دولت را موظف به «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور»کرده، و حال آنکه که با وجود شورای عالی فضای مجازی،مرکز ملی فضای مجازی کشور و دیگر نهادهای قانونیدارای شرح وظایف دقیق، ایجاد ستاد جدید نه تنها به چابکسازی کمک نمیکند، بلکه لایههای تصمیمگیری را افزایش داده و موجب عریض و طویل شدن نظام اداریمیشود.
در پایان، ما امضاکنندگان این نامه با عنایت به همه موارد یادشده و نیز مغایرتهای تفصیلی مصوبه اخیر دولت محترم تحت عنوان «سند ایجاد ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» و نیز مصوبات این ستاد غیر قانونی با اسناد بالادستی همچون سند راهبردی فضایمجازی و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، به استحضار میرساند که ابطال رسمی و قانونی این سند و مصوبات اینستاد غیر قانونی به صورت فوری، یک ضرورت شرعی و قانونی انکارناپذیر است. خواهشمند است دستور فرماییدمراتب با قید فوریت مورد ارزیابی قرار گرفته و با توجه به مغایرت این سند و مصوبات این ستاد با موازین شرع انور و احکام قانونی جمهوری اسلامی ایران که ثمره خون صدها هزار شهید والامقام و تلاش فقهای معظم در طول قرون متمادیاست، اقدامات مقتضی برای طی تشریفات رسمی و قانونیابطال آن صورت پذیرد.
پیشاپیش از حسن توجه و دقت نظر آن مقام عالی تشکر و امتنان داریم.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
امضا:
جمعی از اساتید حوزه علمیه قم، اساتید ارتباطات و علوم اجتماعی دانشگاه، پژوهشگران و فعالان رسانهای حوزوی
حضرات حجج الاسلام والمسلمین و آقایان و دکترها:
۱. ابراهیمی، عباس، دبیر شورای تخصصی حوزوی شورای عالیانقلاب فرهنگی
۲. ابراهیمی، عارف، استاد حوزه و دانشگاه
۳. ابراهیمی، احسان، فعال رسانهای و مسئول سازمان فضای مجازیسراج مرکز قم
۴. ارزانی، نیما، منتقد فیلم و سریال
۵. ارشد، علی، دکتری سیاستگذاری فرهنگی دانشگاه باقرالعلوم علیهالسلام
۶. اسدزاده، اسد، استاد حوزه علمیه تبریز
۷. اسفندیار، علی، مدیر کانون نویسندگان حوزوی
۸. اشیری، سعید، دکتری سیاستگذاری فرهنگی و استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع)
۹. اکرمی، علیاکبر، امام جمعه سهند
۱۰. امینی اصل، محمدجواد، مدیر رسانه سازمان تبلیغات اسلامیقم و مدیر مرکز اصحاب هنر و رسانه آوینه
۱۱. امیری، امیر، دکتری جامعهشناسی سیاسی و استاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)
۱۲. امیری زنجیرانی، مجتبی، دبیر مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزههای علمیه
۱۳. ایمانی، حسین، مسئول شورای وحدت استان و استاد سطوح عالی حوزه و دانشگاه
۱۴. آقاجانی، مجید، مدیر ستاد اقامه نماز استان و استاد حوزه و دانشگاه
۱۵. آقداغی، میثم، عضو هیأت علمی و پژوهشگر سیاستگذاریفرهنگ و رسانه
۱۶. باقری، احسان، فعال رسانهای و مسئول سازمان فضای مجازیسراج مرکز قم
۱۷. بایرامی، عادل، فعال رسانهای حوزه علمیه تبریز
۱۸. بچاری، جعفر، استاد سطوح عالی و خارج حوزه علمیه و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
۱۹. بهمنی، سعید، استادیار پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن
۲۰. بیرانوند، عبدالرحیم، پژوهشگر و مدرس فرق، ادیان و مذاهب حوزه علمیه
۲۱. پناهیان، علی، فعال رسانهای حوزه علمیه تبریز
۲۲. پناهی، مهدی، مدیر ارتباط با سازمانها و نهادهای حاکمیتیحوزههای علمیه
۲۳. تاریخی، اکبر، جانشین بسیج طلاب و روحانیون سپاه عاشورا و سرپرست حوزه شهدای محراب بسیج طلاب
۲۴. جعفری، کریم، استاد حوزه و دانشگاه
۲۵. جلالی، عبداله، پژوهشگر ارشد رسانه ملی، نویسنده و فعال رسانهای
۲۶. جمالی، مصطفی، عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسلامی
۲۷. جیرانی، علی، فعال رسانهای حوزه علمیه تبریز
۲۸. حاجی آقازاده، وحید، استاد مرکز تخصصی کلام و مرکز فقهیائمه اطهار(ع)
۲۹. حقجو، عبدالحجت، مسئول میز پژوهشی فقه، فناوری و هوش مصنوعی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)
۳۰. حسنی، محمد، استاد رشته فرهنگ و ارتباطات
۳۱. حسینی، حسین، فرمانده گردان رزمی تبلیغی بیتالمقدسبسیج طلاب
۳۲. حسینی، سید علی، پژوهشگر حوزوی و کارشناس ارشد مدیریت رسانه دانشگاه باقرالعلوم(ع)
۳۳. حسینی کوهساری، سید مفید، معاون بینالملل حوزههایعلمیه
۳۴. حیدری، محسن، مدرس خارج فقه و اصول، امام جمعه موقت و مسئول حوزه علمیه الغدیر اهواز
۳۵. حیدری ابهری، غلامرضا، نویسنده و استاد حوزه
۳۶. خانی، محمد، کارشناس ارشد مدیریت رسانه و مسئول راهبردیخبرگزاری حوزه
۳۷. داودی لیمونی، علیرضا، دکتری علوم ارتباطات و سردبیر و مجری برنامههای تلویزیونی
۳۸. رجبی، آرش، مدرس حوزه و دانشگاه و مدیر حوزههای علمیهخواهران استان البرز
۳۹. رستمی، محمدصادق، دبیر کارگروه فضای مجازی پژوهشکده مطالعات راهبردی حوزه و روحانیت
۴۰. راستگو بخشایش، محسن، مسئول قرارگاه مجازی ثارالله تبریز و فعال رسانهای حوزه علمیه تبریز
۴۱. رسایی، حمید، مدیرمسئول هفتهنامه ۹ دی
۴۲. رضوی، سید احمد، فعال رسانهای حوزه
۴۳. رضوی مهر، سید جلال، رئیس مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم
۴۴. رضایی، عبدالله، پژوهشگر رسانه و تهیهکننده حوزوی
۴۵. رهدار، احمد، استاد سطوح عالی حوزه و عضو هیئت علمیدانشگاه باقرالعلوم(ع)
۴۶. روحبخش، سید محمد، پژوهشگر و فعال فضای مجازی
۴۷. روشنتن، اسماعیل، مدیر حوزه علمیه آذربایجان شرقی
۴۸. رنجبرکریمی، حسین، مسئول پایگاه بسیج شهدای روحانیمرکز مدیریت حوزه علمیه قم
۴۹. رزمگاه، محمد، پژوهشگر حوزه و کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی
۵۰. رمضان نرگسی، رضا، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
۵۱. زارع، محمد، استاد جامعه المصطفی العالمیه
۵۲. زارع، محمدمهدی، دکتری و پژوهشگر مدیریت رسانه
۵۳. رسولی، میرعلی سید، استاد سطوح عالی حوزه علمیه تبریز
۵۴. سدیدی بنابی، سیدباقر، عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه بناب
۵۵. سلیمانی اردهالی، مهدی، رئیس مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه
۵۶. شاهینی، مجتبی، کارشناسی ارشد مدیریت رسانه و دبیرانجمن مدیریت رسانه دانشگاه باقرالعلوم(ع)
۵۷. شیخ طادی، محمدرضا، استاد حوزه علمیه قم و دبیر جامعه فرهنگی حوزوی ولاء
۵۸. صبوری یگانه، محمدرضا، پژوهشگر حوزوی و مدیر مؤسسه فرهنگی مکتب شهید سید حسن نصرالله
۵۹. صفدری، علی، استاد سطوح عالی و رئیس دبیرخانه فقه سیاست خارجی
۶۰. صفدری، محسن، خطیب و استاد حوزه علمیه قم
۶۱. صالح عبداللهپور، مدیر حوزه علمیه صادقیه تبریز
۶۲. طالبی، محمد، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع)
۶۳. طائب، محمدمهدی، پژوهشگر حوزوی و فعال بینالمللی رسانه
۶۴. طایی، مهدی، مدیر حوزه علمیه امام حسن(ع) مراغه
۶۵. عبداللهی، سعید، مدیر گروه رصد و تحلیل اندیشکده زمانه
۶۶. عباسی، حبیب، دبیر مجمع خطبای اصحاب الصاحب(عج) و مدیر مؤسسه پژوهشی رسانهای ذوالفقار
۶۷. علوی، سیدجعفر، مدیر شبکه جهانی ولایت
۶۸. غریبی، محمدرضا، پژوهشگر مرکز تحقیقات اسلامی مجلس
۶۹. غلامی، حسن، استاد حوزه و کارشناس مسئول مطالعات و پژوهشهای مجتمع عالی بینالملل حوزههای علمیه
۷۰. فخرروحانی، حسین، استاد حوزه علمیه قم و مدیر سابق دفتر امور نخبگان حوزه
۷۱. فخری، زینالعابدین، مدیر حوزه علمیه امام حسین(ع) مراغه
۷۲. فراهانی، معاون دفتر فرهنگی مرکز پژوهش های
۷۳. فروتن، سید محمدمهدی، مبلغ و مدیرمسئول پایگاه خبری
۷۴. قادری، احمد، استاد حوزه، مترجم خبرنگار حوزوی (زبان پرتغالی) و مدیر گروه تبلیغی جهادی شهید محمدرضا شفیعی
۷۵. قاسمی، محمدرضا، فعال رسانه و معاون سوادآموزی نهضت سوادآموزی استان قم
۷۶. قضات، سیدمحمدعلی، استاد جامعةالمصطفی العالمیه
۷۷. قادسی، صمد، استاد حوزه و دانشگاه و فعال رسانهای حوزه علمیه تبریز
۷۸. قاینیزاده، هادی، استاد حوزه
۷۹. کاظمی شیخ شبانی، سید ابوالقاسم، استاد حوزه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۸۰. کاوه، حسین، دکتری علوم سیاسی و فعال سیاسی رسانهای
۸۱. کبیری یگانه، محمودرضا، دکتری تخصصی مدیریت رسانه
۸۲. کرماللهی، نعمتالله، دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم(ع)
۸۳. کلهری، حسام، فعال حوزوی فضای مجازی
۸۴. کهن، صمد، استاد سطوح عالی حوزه علمیه تبریز
۸۵. گنابادینژاد، حجت، مسئول کمیسیون تخصصی تبلیغشورای عالی حوزه علمیه خراسان
۸۶. گنجبخش خراسانی، علی، استاد سطوح عالی فقه، محقق و مؤلف و مدیر مؤسسه پژوهشی لوح و قلم
۸۷. گوهریان، امیرحسین، کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه باقرالعلوم(ع)
۸۸. گوهری، محمد، مسئول مؤسسه رادیویی راء
۸۹. لطفی، علی، استاد سطوح عالی حوزه علمیه تبریز
۹۰. لیالی، محمدعلی، استاد سطوح عالی حوزه و مدرس فقه رسانه
۹۱. مجتهدزاده، علیاصغر، استاد حقوق دانشگاه، مدرس خارج فقه و اصول، قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور
۹۲. مجیدزاده، مجید، استاد سطوح عالی حوزه علمیه تبریز
۹۳. محمدزاده، حسن، فعال رسانهای حوزه علمیه تبریز
۹۴. محمدی، امیر، دکتری جامعهشناسی سیاسی و استاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)
۹۵. محسنی، عباس، پژوهشگر رسانه و مدیرعامل مؤسسه فرهنگیتبلیغی به سوی بینهایت
۹۶. معصومینیا، غلامعلی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه قم
۹۷. مقدمی، محمود، پژوهشگر و مسئول مرکز پژوهشهای تبلیغ حوزه
۹۸. مطهری، علی، صدر معاون آموزش حوزه علمیه استان آذربایجان شرقی
۹۹. ممیزاده، رستم، رئیس سازمان بسیج اساتید، طلاب و روحانیون سپاه استان و مسئول امور روحانیون سپاه عاشورا
۱۰۰. مومن آرانی، علیرضا، دکتری علوم اجتماعی دانشگاه تهران و پژوهشگر عرصه رسانه
۱۰۱. میرزایی، محمدهادی، پژوهشگر حوزوی
۱۰۲. مهدییار، محمدمهدی، مبلغ و فعال رسانه
۱۰۳. نصراللهی، اکبر، رئیس دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
۱۰۴. نصراللهی نسب، سعید، مدرس مدرسه علمیه کرمانیها و مدیرداخلی مجتمع آموزش عالی حوزوی ولیامر(عج)
۱۰۵. نستوهی، وحید، خبرنگار خبرگزاری رسا در تبریز
۱۰۶. نوده فراهانی، اسماعیل، دانشآموخته دکتری جامعهشناسیدانشگاه تهران
۱۰۷. نوری، سیدعلیاکبر، مدرس حوزه علمیه قم
۱۰۸. واضحی آشتیانی، جعفر، دبیر ستاد راهبری رثا و دعایحوزههای علمیه
۱۰۹. یوسفپور، فخرالدین، مدیر خانه مطبوعات قم
۱۱۰. یگانه، محمدرضا صبوری، پژوهشگر حوزوی و مدیر مؤسسه فرهنگی مکتب شهید سید حسن نصرالله
خانم ها:
۱۱۱. پیوسته، مطهره، نویسنده مرکز پژوهشهای اسلامیصداوسیما
۱۱۲. حسینی، حوریه سادات، مدرس جامعه الزهرا(س) و جامعه المصطفی
۱۱۳. حلاجزاده، مریم، پژوهشگر مدیریت رسانه
۱۱۴. رامادان، نسرین، نویسنده رسانه مجازی آستان مقدس حضرت معصومه(س)
۱۱۵. صالحیفر، زهرا، کارشناس تبلیغ رسانه و فضای مجازیجامعه الزهرا(س)
۱۱۶. سیفی کناری، فاطمه، استاد جامعه الزهرا(س) و مجتمع آموزش عالی بنتالهدی
۱۱۷. ظهیری، معصومه، استاد جامعه الزهرا(س) و دبیر ستاد راهبری زن و خانواده حوزه علمیه
۱۱۸. عبداللهی، سارا، پژوهشگر علوم اجتماعی
۱۱۹. عسکری، فاطمه، فعال رسانهای قم
۱۲۰. محمدصالحی، صدیقه، کارشناس ارشد مدیریت رسانه و دانشآموخته کلام حوزه علمیه خواهران
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