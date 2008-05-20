ابلاغ افزایش حقوق کارمندان در هفته آینده/ چگونگی افزایش حقوق کارمندان

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین الهام سخنگوی دولت در تشریح اهم مصوبات هیئت وزیران گفت: دولت در ادامه اقدامات خود برای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و در جدید ترین مصوبه خود زمینه های لازم را برای تسریع در واگذاری شرکت مخابرات ایران را فراهم کرد و در همین راستا، تبدیل این شرکت از سهامی خاص به سهامی خاص، خروج وظایف حاکمیتی از این شرکت و عدم امکان استفاده از معافیت مالیاتی و امتیازات ناشی از دولتی بودن آن را به تصویب رساند.

بر اساس مصوبه هیئت وزیران، بنابه پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مقرر شد به منظور واگذاری شرکت مخابرات ایران، این شرکت از سهامی خاص به سهام عام تبدیل شود و طی مدت واگذاری شرکت مخابرات، اداره این شرکت بر اساس ماده 7 برنامه چهارم توسعه (تحت قانون تجارت) خواهد بود و پس از واگذاری نیز این شرکت طبق مقررات حاکم بر شرکتهای سهامی عام اداره خواهد شد.

هیئت وزیران همچنین خروج وظایف و اختیارات حاکمیتی مندرج در قانون تاسیس و اساسنامه شرکت مخابرات را برای واگذاری آن به بخش صوصی مورد تصویب قرار داد. (وظایف حاکمیتی مخابرات در اختیار دولت می‌ماند و سایر تصدی‌ها به بخش خصوصی واگذار می‌شود.)

بر اساس مصوبه دولت،‌ همچنین مقرر شد که پس از واگذاری شرکت مخابرات ایران، شرکت‌های استانی زیرمجموعه و همچنین شرکت ارتباطات سیار، این شرکت‌ها دیگر از معافیت مالیاتی و امتیازات ناشی از مالکیت دولت بر سهام آنها برخوردار نخواهند بود.

همچنین استفاده از کلیه اختیارات و امتیازات دولتی بودن همچون استفاده از اراضی و اموال دولتی یا تصرف اراضی دایر یا بایر یا ابنیه اعم از دولتی و غیردولتی برای شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های تابعه آن از تاریخ واگذاری منتفی خواهد شد.

سخنگوی دولت در ادامه نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران اعلام کرد: دولت افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت را به صورت پلکانی به صورت 7 تا 12 درصد تعیین کرد.

وی گفت: افزایش 7 درصدی مربوط به حقوق های زیر یک میلیون تومان و افزایش 12 درصدی مربوط به حقوقهای زیر 300 هزار تومان است.

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت،" قانون برنامه دولت را مکلف به افزایش حقوق کارمندان کرده است ."وی با بیان اینکه تاثیرات تورم در دهک‌های مختلف جامعه متفاوت است گفت : " افزایش و تعبیر حقوق باید متناسب با این تاثیرات صورت گیرد."

الهام افزود: افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در شش سطح مربوط به حقوق های زیر 300 هزار تومان، زیر 400 هزار تومان، زیر 500 هزار تومان و تا حقوقهای یک میلیون تومانی است.

سخنگوی دولت گفت: بخش عمده کارکنان دولت از ضریب افزایش بیشتر برخوردار می شوند. الهام افزود: با توجه به اینکه تاثیر تورم بر دهک های پایین بیشتر از تاثیر آن بر دهک های بالاتر است، این روش موجب می شود فشار کمتری بر دهک های پایین وارد آید و به کاهش فاصله های دریافتی و تامین عدالت منجر شود.

وی تصریح کرد: افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت که هفته آینده ابلاغ خواهد شد، از اول فروردین ماه اعمال می شود.