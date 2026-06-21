واکسیناسیون بیش از ۴۳۱ هزار رأس دام در مرکزی برای مقابله با تب برفکی

محمد فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به افزایش دمای هوا در روزهای اخیر، احتمال شیوع بیماری تب برفکی در استان مرکزی افزایش یافته است.
وی افزود: تب برفکی به عنوان یک بیماری ویروسی مختص دام مطرح است که میتواند با سرایت سریع در میان گلهها، خسارات اقتصادی سنگینی به تولیدکنندگان وارد کند.
مدیر کل دامپزشکی استان مرکزی با اشاره به واکسیناسیون بیش از ۴۳۲ هزار رأس دام گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۲۱۴ هزار رأس دام سبک و ۲۱۷ هزار رأس دام سنگین در این استان علیه بیماری تب برفکی ایمن سازی شدهاند.
وی همچنین با اشاره به اهمیت آموزش و ارتقای سطح آگاهی بهرهبرداران، تصریح کرد: اجرای برنامههای آموزشی برای دامداران استان مرکزی نقش کلیدی در پیشگیری و کنترل این بیماری ایفا میکند.
مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی بیان کرد: انتظار است دامداران در هنگام خرید دام جدید، هماهنگیهای لازم را با سازمان دامپزشکی انجام و مجوزهای بهداشتی و حمل دام را دریافت کنند.
وی همچنین بر ضرورت کنترل تردد افراد، وسایل نقلیه و ورود به دامداریها جهت جلوگیری از انتقال ویروس تأکید کرد.
فتاحی در پایان با توصیه به گزارش سریع موارد مشکوک، اعلام کرد: «در صورت مشاهده هرگونه علائم مشکوک در دامها، دامداران باید در کوتاهترین زمان ممکن موضوع را به مراجع دامپزشکی اطلاع دهند. همچنین سامانه ۱۵۱۲ جهت ارائه خدماتی نظیر واکسیناسیون، ضدعفونی و مشاوره به صورت شبانهروزی در اختیار دامداران قرار دارد.»
وی راهکارهای اصلی مقابله با این بیماری را رعایت اصول بهداشتی، انجام بهموقع واکسیناسیون و تأمین تغذیه مناسب دامها عنوان کرد.
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