فتاحی:پنج میلیون دز واکسن آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در مرکزی تزریق شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فتاحی با اشاره به فرا رسیدن فصل سرما و مهاجرت پرندگان به تالاب میقان اظهار کرد: با توجه به آغاز فصل سرما و شروع مهاجرت پرندگان به تالاب میقان، سدها و آبگیرها، ستاد آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان استانی و شهرستانی، فعال و پایش و مراقبت از بیماری تشدید شده است.

وی به واکسیناسیون طیور صنعتی بر علیه این بیماری اشاره و گفت: برای پیشگیری و مقابله با آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان امسال بالغ بر ۵ میلیون دز واکسن آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در استان مرکزی تزریق شد.

فتاحی افزود: ۸ هزار و ۲۰۰ مورد نمونه‌برداری برای شناسایی بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان از ابتدای امسال تاکنون در استان مرکزی انجام شد و تا کنون موردی از این بیماری در واحدهای صنعتی و روستایی گزارش نشده است.

وی ادامه داد: حدود ۱۱ هزار مورد پایش و مراقبت فعال بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در سطح روستاها، مرغداری‌ها، تالاب‌ها و سدهای استان مرکزی انجام شده است.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی بیان کرد: تعداد ۴۹ مورد بازدید از واحدهای مرغداری به منظور اصلاح ساختار و مجوز جوجه ریزی در سال جاری صورت گرفته است.

فتاحی افزود: آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان از جمله بیماری‌های واگیر دار و مشترک بین انسان و طیور است که بروز احتمالی این بیماری در طیور با شروع ناگهانی تلفات، انتشار وسیع در گله، کاهش شدید مصرف خوراک، افت ناگهانی و شدید تولید، خون ریزی در تاج، ریش و ساق پا، علائم عصبی شامل لرزش و پیچش سر و گردن است.

فتاحی ادامه داد: آموزش به مرغداران و اتحادیه‌ها، اطلاع رسانی و ارسال پیامک از طریق رسانه‌های جمعی از جمله اقدامات مهم برای پیشگیری از این بیماری بشمار می‌رود که دامپزشکی استان با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط در حال انجام این اقدامات است.

وی اظهار کرد: به منظور مقابله با شیوع احتمالی بیماری علاوه بر اقدامات دامپزشکی لازم است روستاییان، مرغداران و بهره برداران ملزم به رعایت اصول امنیت زیستی، شستشو و ضدعفونی دست‌ها، تعویض لباس و کفش در صورت تماس با طیور آلوده و پرهیز از هرگونه تماس با طیور تلف شده، عدم استفاده از لاشه‌های طیور جهت تغذیه سگ‌ها و سایر حیوانات، سوزاندن و یا دفن بهداشتی لاشه‌ها، خودداری از شکار و نگهداری پرندگان وحشی و عدم حمل نقل طیور و یا خرید آنها از دست فروشان ها در سطح شهر و روستا، عدم نگهداری طیور در حیاط منزل و محوطه باز و سایر اقدامات امنیت زیستی می‌باشند.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی بیان کرد: انتظار است مرغداران، روستاییان و شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تلفات مشکوک و ناگهانی و یا افت تولید و هرگونه علائم بیماری سریع به اداره دامپزشکی با شماره تلفن ۱۵۱۲ گزارش دهند تا در اسرع وقت بررسی و رسیدگی گردد و از انتشار بیشتر بیماری جلوگیری شود.