به گزارش خبرنگار مهر ، اسماعیل محمود آبادی در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های انرژی در بخش کشاورزی یکی از برنامه‌های مهم این سازمان برای کاهش هزینه‌های تولید، افزایش بهره‌وری و حمایت از بهره‌برداران بخش کشاورزی است.

وی افزود: در حال حاضر از مجموع چاه‌های کشاورزی استان، یک‌هزار و ۳۱۶ حلقه به شبکه برق متصل شده‌اند و ۷۵۴ حلقه چاه نیز همچنان با سوخت دیزل فعالیت می‌کنند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با اشاره به مزایای برق‌رسانی به چاه‌های کشاورزی گفت: استفاده از برق علاوه بر کاهش هزینه‌های جاری بهره‌برداران، موجب افزایش پایداری تامین انرژی و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی می‌شود.

وی تصریح کرد: برق‌دار شدن چاه‌های کشاورزی نقش مهمی در مدیریت هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری در واحدهای کشاورزی دارد و از این رو برنامه‌ریزی برای توسعه این زیرساخت در مناطق مختلف استان ادامه دارد.

محمودآبادی با بیان اینکه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز در دستور کار قرار گرفته است، افزود: استفاده از پنل‌های خورشیدی برای تامین بخشی از نیاز انرژی چاه‌های کشاورزی و واحدهای تولیدی از جمله برنامه‌هایی است که با هدف توسعه کشاورزی پایدار و مدیریت مصرف انرژی دنبال می‌شود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: بهره‌گیری از انرژی خورشیدی علاوه بر کاهش هزینه‌های تامین انرژی، می‌تواند به پایداری تولید در بخش کشاورزی و کاهش فشار بر شبکه برق کمک کند.

وی اظهار کرد: با توجه به شرایط اقلیمی استان و ظرفیت مناسب بهره‌گیری از انرژی خورشیدی، توسعه نیروگاه‌های کوچک مقیاس و سامانه‌های خورشیدی در بخش کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است.

محمودآبادی افزود: سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی تلاش دارد با همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط، زمینه توسعه برق‌رسانی به چاه‌های باقی‌مانده و همچنین گسترش استفاده از انرژی‌های نو را در سطح مزارع و اراضی کشاورزی فراهم کند.

وی تاکید کرد: تامین انرژی پایدار یکی از پیش‌نیازهای توسعه بخش کشاورزی است و اجرای این طرح‌ها می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های تولید، به افزایش بهره‌وری منابع و ارتقای درآمد کشاورزان منجر شود.