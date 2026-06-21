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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۷

تخریب حمام قدیمی روستای یزدلان ابوزیدآباد؛حمام تحویل دهیاری بود

تخریب حمام قدیمی روستای یزدلان ابوزیدآباد؛حمام تحویل دهیاری بود

کاشان - رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان آران و بیدگل از تخریب حمام تاریخی روستای یزدلان از توابع این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر محمدجواد عبدلی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تخریب حمام تاریخی روستای یزدلان از توابع شهرستان آران و بیدگل اظهار کرد: با توجه به گزارشات واصله در دی‌ماه سال ۱۴۰۴ مبنی بر قصد تخریب این حمام توسط یکی از اعضای هیات امنا امامزاده سلطان حسین یزدلان، با ورود این اداره و یگان حفاظت بخش کویرات و با حضور بخشدار بخش کویرات، دهیار روستا، رئیس و کارشناس اداره اوقاف شهرستان از تخریب این حمام جلوگیری شد.

وی ابراز کرد: پس از آن به صورت مکتوب توسط اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان و اداره اوقاف شهرستان به هیات امنا نیز اخطار شد تا از اقدام به تخریب خودداری کرده و نسبت به مرمت قسمت های تخریب شده که شامل کندن درب و نورگیر حمام بوده اقدام کنند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان آران و بیدگل تصریح داد: در ادامه اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان با درخواست دهیاری به منظور تحویل حمام و تغییر کاربری با ارائه طرح و موافقت اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان موافقت کردند تا پس از طی فرآیند اداری، این حمام به مدت ۱۰ سال به دهیاری واگذار شده تا ضمن مرمت و بهسازی؛ به احیای آن با یک کاربری فرهنگی پرداخته شود.

وی خاطرنشان کرد: علی رغم پیگیری مستمر بخش یگان حفاظت و پایش بنا متاسفانه طی روزهای گذشته این بنا مورد تخریب قرار گرفت. لذا بلافاصله پس از دریافت گزارشات مردمی ضمن حضور در محل و هماهنگی با دستگاه قضایی و نیروی انتظامی توقیف لودر، اخذ گزارش از راننده لودر؛ اقدامات حقوقی و قضایی این اداره در جریان افتاده است.

عبدلی افزود: این حمام ثبت ملی نبوده است و اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان به عنوان مالک اثر شکایت جداگانه ای در این خصوص ثبت کرده که این شکایت در دست پیگیری است.

کد مطلب 6866528

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