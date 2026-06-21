به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، مذاکره‌ کنندگان آمریکایی و ایرانی همراه با میانجیگران قطری و پاکستانی نشستی چهارجانبه برگزار کردند.

وبگاه آکسیوس به نقل از یک منبع دیپلماتیک آگاه در این خصوص خبر داد: نشست لوسرن بین واشنگتن و تهران با حضور کشورهای میانجی یعنی قطر و پاکستان، آغاز شد.

این در حالیست که محمد اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان پیشتر به الحدث گفت: ما در قانع کردن ایران و آمریکا برای مذکرات و دست یابی به آتش بس موفق شدیم. ما برای اولین بار در ۴۷ سال گذشته موفق شدیم آمریکا و ایران را به هم نزدیک کنیم. ما با شرکا و متحدان خود برای تضمین موفقیت میانجیگری همکاری کردیم. جنگ بین آمریکا و ایران ویرانگر بود و پیامدهای اقتصادی منفی داشت. سه تیم فنی در مذاکرات بین آمریکا و ایران شرکت می‌کنند. کمیته‌های فنی در حال بحث در مورد پرونده هسته‌ای، دارایی‌های مسدود شده و لبنان هستند.در طول دوره ۶۰ روزه هیچ عوارض عبور در تنگه هرمز نخواهد بود. چین از عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز بدون عوارض حمایت می‌کند. کشتی‌ها در حال حاضر در هر دو جهت از طریق تنگه هرمز در حال حرکت هستند.