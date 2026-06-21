ساعت کاری ادارات در استان بوشهر تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، فردین اسلامیراد بعد از ظهر یکشنبه با اعلام ساعت کاری جدید در استان بوشهر اظهار داشت: با عنایت به مصوبه کارگروه استانی مدیریت بهینه مصرف انرژی و حسب موافقت استاندار محترم، به منظور مدیریت مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه سراسری برق و پیشگیری از بروز خاموشی با هدف تأمین آسایش آحاد مردم، ساعت کار دستگاههای اجرایی استان از روز دوشنبه یکم تیرماه تا اطلاع ثانوی از ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه تا ۱۲ با رعایت ملاحظاتی اعلام میشود.
اسلامیراد با تأکید بر اینکه، مابقی ساعات کار موظفی با تمهیدات لازم از طریق دورکاری جبران شود خاطر نشان کرد: واحدهای عملیاتی دستگاههای خدماترسان، بخشهای اجرایی و خدماتی شهرداریها، مراکز بهداشتی و درمانی، بیمارستانها، پاسگاههای نظامی و انتظامی، واحدهای عملیاتی دستگاههای مشمول ماده ۱۲ قانون امور گمرکی و نیروهای دارای نوبت شیفت گردان از شمول این بخشنامه مستثنی هستند.
وی اضافه کرد: ساعت کاری بانکها توسط کمیسیون هماهنگی بانکهای استان پس از هماهنگی با استانداری اعلام میشود.
فردین اسلامیراد گفت: به منظور صرفه جویی حداکثری در مصرف برق، مقتضی است درجه تجهیزات سرمایشی بر روی ۲۴ درجه سانتیگراد تنظیم و سیستمهای سرمایشی حداقل ۱۵ دقیقه پیش از پایان ساعت کاری خاموش شود.
معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری بوشهر یادآور شد: شهرداریهای استان، برنامهریزی لازم جهت بهره گیری حداکثری از ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری مطابق ساعات جدید فعالیت ادارات در استان را معمول کنند.
فردین اسلامیراد تصریح کرد: بالاترین مقام دستگاه اجرایی، مسئول اجرای مفاد این بخشنامه است و باید به گونهای برنامهریزی و نظارت شود که با اجرای مفاد این بخشنامه در پاسخگویی و تداوم ارائه خدمت به مردم خدشهای ایجاد نشود.
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