عملیات اجرایی احداث ساختمان دادگستری گناوه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کل دادگستری استان بوشهر بعد از ظهر یکشنبه در این آئین اظهار کرد: به لطف خداوند متعال، عنایات حضرت ولی‌عصر (عج) و همزمان با ایام محرم‌الحرام، امروز شاهد آغاز عملیات اجرایی احداث ساختمان جدید دادگستری شهرستان گناوه جهت ارائه خدمات مطلوب تر به مردم هستیم.

مهدی مهرانگیز با قدردانی از همراهی مسئولان استانی و شهرستانی افزود: اجرای این پروژه با حمایت استاندار بوشهر، فرماندار شهرستان گناوه، مسئولان راه و شهرسازی و همکاری مجموعه قضایی شهرستان ، رئیس دادگستری و دادستان گناوه محقق شده است.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به ضرورت بهبود زیرساخت‌های قضایی بیان کرد: ساختمان فعلی دادگستری گناوه فرسوده است و در شأن مردم شریف این شهرستان نیست؛ از همین رو ساخت مجموعه‌ای جدید و مجهز در دستور کار قرار گرفت.

مهرانگیز ادامه داد: مجتمع جدید قضایی گناوه در چهار طبقه و با زیربنای حدود سه هزار و ۲۰۰ مترمربع احداث خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود عملیات ساخت آن به‌زودی آغاز شود.

وی با اشاره به تأمین اعتبار این طرح عنوان کرد: اعتبار این پروژه از محل مصوبات سفر رئیس قوه قضائیه پیش‌بینی شده و تأکید دستگاه قضایی بر تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از آنها برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم است.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر ابراز امیدواری کرد با استمرار حمایت مسئولان و تأمین اعتبارات لازم، این پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل و در اختیار مردم شهرستان گناوه قرار گیرد.

امام جمعه گناوه در این آئین با تسلیت ایام محرم و گرامیداشت یاد همه شهدا به ویژه شهدای قوه قضاییه گفت: هفته قوه قضاییه فرصت مغتنمی برای تقدیر از تلاش ها و خدمات همه تلاشگران بی ادعا در حوزه قضایی است که همه ما قدردان تلاش های و زحمات آنها هستیم .

حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی افزود: احداث ساختمان جدید دادگستری شهرستان، گامی مؤثر در مسیر تکریم مردم، ارتقای کیفیت خدمات قضائی و پاسخگویی بهتر به مطالبات شهروندان است.

امام جمعه گناوه با قدردانی از تلاش های مسئولان دستگاه قضائی استان و شهرستان برای آغاز این پروژه گفت: خدمت به مردم، محور اصلی فعالیت مسئولان است و همگی باید در این راستا گام بردارند .

در این آئین با حضور رئیس کل دادگستری استان،امام جمعه،فرماندار،معاونین فرماندار، اعضای شورای تامین، دادستان،رئیس دادگستری و تعدادی از مسئولان استانی و شهرستانی و کارکنان دادگستری شهرستان این پروژه کلنگ زنی شد.