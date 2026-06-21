آمل قطب صنعتی مازندران نیازمند نگاه ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن پولادی شامگاه یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان آمل با اشاره به ظرفیت‌های عظیم صنعتی این شهرستان اظهار کرد: حوزه صنعت، معدن و تجارت از ارکان اصلی اقتصاد استان است و آمل به دلیل نقش‌آفرینی مؤثر در چرخه تولید، نیازمند نگاه ویژه و تمرکز در برنامه‌ریزی‌هاست.

وی با ارائه آماری از سهم صنعتگران این منطقه در اقتصاد مازندران افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که تمرکز ۴۶ درصدی صنعت استان در محور غربی و محدوده آمل، تنها بخشی از توانمندی این منطقه است؛ به‌طوری‌که برآوردها حاکی از آن است که ۷۰ تا ۸۰ درصد از صنعت مازندران توسط صنعتگران غیور آملی اداره می‌شود.

سرپرست فرمانداری ویژه آمل در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تقدیر از زحمات اقای باقریان در دوران تصدی مسئولیت، خطاب به آقای منصوری گفت: انتظار ما این است که مسیر تعامل‌محور و کارآمدی که در حوزه صنعت و بازار دنبال می‌شد، با قوت و با هدف رفع موانع تولید ادامه یابد. امروز مدیریت صحیح و حمایت از تولیدکنندگان بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.

وی در پایان با اشاره به چالش‌های زیرساختی این شهرستان، خاطرنشان کرد: حجم بالای تردد در محور هراز و پیوند عمیق مردم استان با این منطقه، توسعه زیرساخت‌ها را به یک ضرورت حیاتی تبدیل کرده است. امیدواریم با همکاری دولت، نمایندگان و مجموعه صنعت و تجارت، جایگاه واقعی آمل در تراز اقتصادی استان بیش از پیش تقویت شود.

گفتنی است در پایان این مراسم، ضمن قدردانی از تلاش‌های رئیس سابق، حکم انتصاب رئیس جدید اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان آمل به وی اعطا شد.