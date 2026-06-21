یحیی یوسفپور، فرماندار چالوس در گفت وگو با خبرنگار مهر در حاشیه این مراسم با اشاره به اهمیت منابع آبزی دریای خزر اظهار کرد: این پهنه آبی از ارزشمندترین زیستبومهای منطقه محسوب میشود و حفاظت از ذخایر آبزی آن نیازمند برنامهریزی مستمر و اقدامات تخصصی است.
وی افزود: طی سالهای گذشته فشار ناشی از صید بیرویه بخشی از ذخایر آبزیان خزر را با تهدید مواجه کرده بود، اما اجرای طرحهای حفاظتی و بازسازی ذخایر توسط مجموعه شیلات نقش مهمی در احیای این منابع ایفا کرده است.
فرماندار چالوس رهاسازی بیش از یک میلیون قطعه بچهماهی در نمکآبرود را اقدامی مؤثر در مسیر پایداری ذخایر شیلاتی دانست و گفت: تداوم این برنامهها میتواند به حفظ تنوع زیستی و حمایت از معیشت بهرهبرداران این بخش کمک کند.
وی همچنین بر ضرورت مشارکت همه دستگاههای مسئول در حفاظت از منابع طبیعی و ذخایر ارزشمند آبزیان دریای خزر تأکید کرد.
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