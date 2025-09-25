۷۰۰ هزار قطعه بچه ماهی در ساری رهاسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر محمدعلی نوبخت بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای کشاورزی و توسعه آبزی احیای ذخایر آبزیان را سرمایهگذاری برای آینده کشور دانست و گفت: ۷۰۰ هزار قطعه بچهماهی رهاسازیشده، بهعنوان ذخیرهای ارزشمند در مسیر بازگشت به دریا قرار میگیرند و در آینده نزدیک به منبعی برای ارتقای تولید، حمایت از صیادان و بهبود امنیت غذایی مردم تبدیل خواهند شد.
وی با بیان اینکه این اقدام جلوهای روشن از همپیوندی مدیریت علمی، سیاستگذاری توسعهای و دغدغههای زیستمحیطی است، افزود: بدون همراهی سازمان شیلات، دستگاههای اجرایی و مشارکت مردم محلی، حفاظت از دریای خزر و گونههای ارزشمند آن امکانپذیر نیست. مشارکت مردمی در مراقبت از رودخانهها، پیشگیری از آلودگیها و مقابله با صید غیرمجاز مکمل اقدامات دولتی خواهد بود.
فرماندار ساری در ادامه تأکید کرد: احیای ذخایر ماهیان استخوانی نه تنها یک پروژه زیستمحیطی، بلکه برنامهای جامع برای تحقق توسعه پایدار، حفظ عدالت بیننسلی و صیانت از منابع طبیعی کشور محسوب میشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: فرایند بازسازی ذخایر دریایی باید بهعنوان یک سیاست راهبردی مستمر ادامه یابد تا ضمن حفاظت از تنوع زیستی دریای خزر، آیندهای روشن و پایدار برای نسلهای آینده تضمین شود.
نظر شما