رهاسازی آب سدهای بوستان و نگارستان برای تأمین آب کشاورزی گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حیدریان صبح یکشنبه از آغاز رهاسازی آب سدهای بوستان و نگارستان از ساعت ۲۰ روز یکشنبه هفتم تیرماه خبر داد و اظهار کرد: این اقدام در راستای تأمین بخشی از نیاز آبی اراضی کشاورزی و مدیریت منابع آب استان انجام می‌شود.

وی افزود: رهاسازی آب از سد بوستان با هدف تأمین آب اراضی کشاورزی پایین‌دست و مدیریت یکپارچه منابع آب رودخانه گرگانرود انجام خواهد شد. بر این اساس، هرگونه برداشت آب توسط بهره‌برداران در مسیر رودخانه گرگانرود، حدفاصل پایاب سد بوستان تا سد گلستان، ممنوع است.

حیدریان همچنین از رهاسازی آب سد نگارستان خبر داد و گفت: این رهاسازی به منظور تأمین نیاز آبی مجاز بخشی از اراضی کشاورزی مجاور کانال اصلی آبیاری سد نگارستان و رودخانه کبودوال انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان با تأکید بر رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان تصریح کرد: از عموم مردم، به‌ویژه کشاورزان و ساکنان حاشیه رودخانه گرگانرود، رودخانه کبودوال، کانال انتقال آب سد نگارستان و پایاب سد بوستان درخواست می‌شود از نزدیک شدن به حریم رودخانه‌ها، کانال‌های انتقال آب و مسیر رهاسازی خودداری کنند تا از بروز هرگونه حادثه احتمالی جلوگیری شود.